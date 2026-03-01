PILNE. Poważne groźby Trumpa. "Uderzymy z siłą, jakiej nikt jeszcze nie widział"

Donald Trump zagroził Iranowi "uderzeniem z siłą, jakiej nikt wcześniej nie widział"

Oby prezydent USA nie miał na myśli broni nuklearnej! Jak właśnie podała Al Jazerra, Donald Trump zaczął kierować w stronę Teheranu coraz ostrzejsze groźby. W mediach społecznościowych zamieścił ostrzeżenie, które brzmi wyjątkowo niepokojąco. Co dokładnie napisał? Jego wpis był krótki, ale jak często bywa w przypadku Trumpa, pełen wielkich liter: „Iran właśnie oświadczył, że zamierza uderzyć dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO! Dziękuję za uwagę w tej kwestii! Prezydencie DONALD J. TRUMP” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych w poście na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"Zadamy tak druzgocące ciosy, że sami będziecie zmuszeni błagać o wybaczenie”

Druga strona bynajmniej nie stara się tonować nastrojów. Spiker parlamentu Iranu, Mohammad Bagher Ghalibaf nazwał przywódców USA i Izraela „brudnymi przestępcami”. „Przekroczyliście naszą czerwoną linię i musicie zapłacić cenę. Zadamy tak druzgocące ciosy, że sami będziecie zmuszeni błagać o wybaczenie”. To najwyższy rangą polityk irański, który pojawił się w telewizji państwowej z wypowiedzią od czasu wczorajszego uderzenia na Teheran. Tymczasem irańskie media państwowe potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową. Iran był przygotowany na taki przebieg wydarzeń, a Chamenei mówił wcześniej, że spodziewa się, iż "zostanie męczennikiem" i wyznaczył swoich następców. W Iranie w wyniku izraelsko-amerykańskich uderzeń zginęło już ponad 200 osób, większość ofiar to uczennice szkoły dla dziewcząt w Minab, gdzie zginęło 148 osób, a 95 zostało rannych.

🚨 JUST IN: US President Donald Trump warns Iran against further retaliation, saying the US will respond with “a force that has never been seen before” if Iran carries out new attacks, in a post on Truth Social. pic.twitter.com/7jiY02S0ic— The Reason News (@thereasonnews) March 1, 2026

