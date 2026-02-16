PILNE. Niemcy podjęli decyzję, chodzi o granicę z Polską. "Od 15 marca"

Niemcy przedłużają kontrole graniczne. Decyzja obejmie także granicę z Polską

Od 15 marca Niemcy przedłużą kontrole na swoich granicach o kolejnych sześć miesięcy – zapowiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w rozmowie z dziennikiem „Bild”. Oznacza to, że wyrywkowe sprawdzanie podróżnych, w tym na granicy z Polską, potrwa co najmniej do połowy września. Szef niemieckiego MSW twierdzi, że kontrole są jednym z elementów zmiany polityki migracyjnej państwa. Berlin argumentuje, ż działania mają służyć ograniczeniu nielegalnej migracji. Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od października 2023 roku, tłumacząc je właśnie koniecznością przeciwdziałania nielegalnym przekroczeniom granicy. Jak poinformował „Bild”, rząd federalny przekazał już stosowne dokumenty Komisji Europejskiej. W ramach strefy Schengen przywracanie kontroli granicznych jest dopuszczalne jedynie jako środek nadzwyczajny i tymczasowy, dlatego każda taka decyzja musi zostać za każdym razem formalnie zgłoszona Brukseli.

Obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości podczas podróżowania do Niemiec jest utrzymany

Przedłużenie oznacza, że osoby przekraczające granice Niemiec - zarówno turyści, jak i osoby jeżdżące za granicę do pracy - nadal muszą liczyć się z możliwością kontroli. Obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości podczas podróżowania do Niemiec pozostaje więc w mocy. Utrzymanie kontroli może powodować opóźnienia na przejściach granicznych ze wszystkimi państwami sąsiadującymi z Niemcami. Kanclerz Friedrich Merz wielokrotnie deklarował, że wprowadzone środki mają charakter tymczasowy. Kolejna decyzja o ich przedłużeniu pokazuje jednak, że Berlin nie zamierza na razie rezygnować z tego narzędzia w polityce migracyjnej.

