Potężny wybuch w sklepie z fajerwerkami! "Osiem osób nie żyje"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-16 10:10

Tragiczny wypadek w czasie przygotowań do powitania chińskiego Roku Konia. W prowincji Jiangsu eksplozja i pożar w sklepie z fajerwerkami zabiły co najmniej osiem osób, a dwie zostały ranne. Według lokalnych władz przyczyną miało być nieprawidłowe odpalenie materiałów pirotechnicznych w pobliżu punktu sprzedaży.

Wybuch w sklepie z fajewerkami, osiem ofiar

i

Autor: Dimaberlin/ Shutterstock

Tragiczny wybuch w chińskim sklepie z fajerwerkami. Nie żyje osiem osób, dwie zostały ranne

Co najmniej osiem osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku eksplozji i pożaru, do których doszło w sklepie z fajerwerkami w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin. Informację podał w poniedziałek rządowy dziennik „Global Times”. Do tragedii doszło w szczycie przygotowań do powitania Roku Konia, gdy sprzedaż środków pirotechnicznych gwałtownie rośnie. Jak ustaliły lokalne władze, do wypadku doszło w niedzielę w wiosce Dong’an. Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji było niewłaściwe odpalenie materiałów pirotechnicznych przez jednego z mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu. Ogień szybko objął budynek, a detonacje doprowadziły do dramatycznych skutków. Dwie osoby, które odniosły lekkie oparzenia, zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za incydent zostały zatrzymane, a sprawę badają służby.

ZOBACZ TEŻ: Koniec z fajerwerkami w Polsce! Za strzelanie aż 1000 zł kary

Zarządzono inspekcje sklepów i magazynów jeszcze przed wtorkowym świętem, by zapobiec kolejnym wypadkom

Po tragedii Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego wydało polecenie natychmiastowych kontroli punktów sprzedaży fajerwerków. Inspekcje mają objąć sklepy i magazyny jeszcze przed wtorkowym świętem, by zapobiec kolejnym wypadkom. W Chinach tragedie związane z fajerwerkami nie należą do rzadkości. W 2025 roku eksplozja w fabryce w prowincji Hunan zabiła dziewięć osób, a rok wcześniej podobne zdarzenie w Tiencinie pochłonęło trzy ofiary. Służby regularnie odnotowują też niebezpieczne incydenty z petardami wrzucanymi do studzienek kanalizacyjnych, co prowadzi do wybuchów metanu. Mimo że petardy i sztuczne ognie są ważnym elementem tradycji, wiele chińskich miast – w tym Pekin – utrzymuje całkowity zakaz ich używania.

Sonda
Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem fajerwerków?
QUIZ. Na jakim kontynencie jest to państwo? Masz 10 szans na sukces!
Pytanie 1 z 10
Na jakim kontynencie leży Liban?
Kuchnia chińska - pyszna, zdrowa i tajemnicza. Poznaj sekrety kuchni chińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH
CHINY
FAJERWERKI