Słynny Łuk Miłości przestał istnieć. Czy to zły omen dla zakochanych?

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-02-16 9:38

Turyści i mieszkańcy przecierają oczy ze zdumienia, a w powietrzu wisi pytanie o zły omen. Tuż po Walentynkach, kiedy emocje zakochanych jeszcze nie opadły, natura pokazała swoje bezlitosne oblicze we Włoszech. Jedna z największych atrakcji turystycznych regionu Salento po prostu zniknęła pod wodą. Co tam się wydarzyło?

Zły omen w Walentynki?! Runął słynny Łuk Miłości

i

Autor: x.com; Aspas/ Shutterstock

Dramat we włoskim Salento. Żywioł nie miał litości dla Łuku Miłości

Fatalne wieści napływają z południa Europy. Kraina Salento, dotychczas kojarzona z sielskimi widokami, stała się areną niszczycielskiej siły natury. W wyniku gwałtownego sztormu zawalił się skalny Łuk Świętego Andrzeja, znany szerzej jako Łuk Miłości, a formacja przestała istnieć w nocy po święcie zakochanych. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Apulii, w rejonie gminy Melendugno. Sobotni wieczór przyniósł tam prawdziwe piekło pogodowe – ulewy, wichury i gradobicie nie dały szans wapiennej konstrukcji, którą uwielbiali turyści z całego świata.

Turystyczna perła zniknęła pod wodą. To koniec pewnej epoki

Ten widok zapierał dech w piersiach. Naturalny klif z wapienia i skał osadowych łączył się z urwiskiem za pomocą skalnego mostu, tworząc malowniczą bramę. Niestety, to właśnie ten element runął pod naporem żywiołu. Geolodzy wskazują wprost: bezpośrednią przyczyną katastrofy był potężny sztorm i ulewne deszcze, które ostatecznie dobiły nadwątloną strukturę skał. Choć procesy erozyjne od dawna zagrażały tej formacji, nikt nie spodziewał się, że koniec nadejdzie tak nagle. Region stracił nie tylko cenną formację geologiczną, ale przede wszystkim swój romantyczny symbol.

– To niezwykle bolesny cios – powiedział burmistrz Melendugno Maurizio Cisternino, cytowany przez agencję ADNKronos. – Zniknął symbol jednego z najbardziej obleganych przez turystów odcinków naszego wybrzeża i całych Włoch – dodał.

