PILNE! W górach wykoleił się pociąg! Trwa akcja ratunkowa!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-02-16 10:23

W poniedziałek, 16 lutego, około godz. 7 rano doszło do wypadku w Alpach Szwajcarskich. "W pobliżu miejscowości Goppenstein wykoleił się pociąg" - poinformowała na platformie X lokalna policja. Trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa! Pociąg wykoleił się z powodu lawiny! Niewykluczone, ze będą ofiary śmiertelne.

Szwajcaria/ Wykoleił się pociąg w Alpach, trwa akcja ratunkowa

i

Autor: x.com; Arcere/ Shutterstock
  • W poniedziałek rano w pobliżu Goppenstein w Alpach Szwajcarskich wykoleił się pociąg, którym podróżowało około 80 osób.
  • Trwa akcja ratunkowa, a lokalna policja informuje o prawdopodobnych rannych.
  • Ruch kolejowy jest wstrzymany między Goppenstein a Brig, a utrudnienia mogą potrwać do wtorku rano.
  • Czy to lawina spowodowała wykolejenie? Sprawdź najnowsze doniesienia!

Szok! W Alpach wykoleił się pociąg

Pilne wieści ze Szwajcarii! Lokalna policja poinformowała w poniedziałek (16 lutego), że około godz. 7 rano w pobliżu miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich, wykoleił się  pociąg. "Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" – przekazała na platformie X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Na pociąg zeszła lawina

Pociągiem najpewniej podróżowało około 80 osób. Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu. 

"Independent" podaje, że pociąg odjechał ze Spiez o 6:12 rano i zmierzał do Brig, gdy zeszła na niego lawina. Policja poinformowała tuż po godz. 10 czasu lokalnego, że do tej pory uratowano 30 osób. "Do wykolejenia pociągu doszło z powodu lawiny, która zeszła w rejonie Stockgraben" – powiedział rzecznik właściciela pociągu BLS w wywiadzie dla "20 Minuten". "Nie jest jasne, czy pociąg został bezpośrednio uderzony przez lawinę" - podaje "Independent". Serwis przypomina też, że dopiero w zeszłym tygodniu szwajcarskie służby monitorujące ostrzegły, że w Valais istnieje duże ryzyko lawin w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnymi wiatrami. "Szwajcarski Federalny Instytut Badań Lasów, Śniegu i Krajobrazu (WSL) podniósł poziom zagrożenia do czwartego, co stanowi drugi najwyższy poziom w skali. Ostrzegł, że świeża warstwa śniegu osadza się na starszej, słabej warstwie, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia lawin w wielu obszarach" - czytamy.

Więcej informacji wkrótce!

Armagedon na torach. Tramwaj wykoleił się na pętli Witolin! Specjalny pojazd w akcji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALPY
WYKOLEJENIE POCIĄGU