PILNE! W górach wykoleił się pociąg! Trwa akcja ratunkowa!

W poniedziałek rano w pobliżu Goppenstein w Alpach Szwajcarskich wykoleił się pociąg, którym podróżowało około 80 osób.

Trwa akcja ratunkowa, a lokalna policja informuje o prawdopodobnych rannych.

Ruch kolejowy jest wstrzymany między Goppenstein a Brig, a utrudnienia mogą potrwać do wtorku rano.

Czy to lawina spowodowała wykolejenie? Sprawdź najnowsze doniesienia!

Szok! W Alpach wykoleił się pociąg

Pilne wieści ze Szwajcarii! Lokalna policja poinformowała w poniedziałek (16 lutego), że około godz. 7 rano w pobliżu miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich, wykoleił się pociąg. "Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" – przekazała na platformie X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Na pociąg zeszła lawina

Pociągiem najpewniej podróżowało około 80 osób. Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.

"Independent" podaje, że pociąg odjechał ze Spiez o 6:12 rano i zmierzał do Brig, gdy zeszła na niego lawina. Policja poinformowała tuż po godz. 10 czasu lokalnego, że do tej pory uratowano 30 osób. "Do wykolejenia pociągu doszło z powodu lawiny, która zeszła w rejonie Stockgraben" – powiedział rzecznik właściciela pociągu BLS w wywiadzie dla "20 Minuten". "Nie jest jasne, czy pociąg został bezpośrednio uderzony przez lawinę" - podaje "Independent". Serwis przypomina też, że dopiero w zeszłym tygodniu szwajcarskie służby monitorujące ostrzegły, że w Valais istnieje duże ryzyko lawin w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnymi wiatrami. "Szwajcarski Federalny Instytut Badań Lasów, Śniegu i Krajobrazu (WSL) podniósł poziom zagrożenia do czwartego, co stanowi drugi najwyższy poziom w skali. Ostrzegł, że świeża warstwa śniegu osadza się na starszej, słabej warstwie, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia lawin w wielu obszarach" - czytamy.

Więcej informacji wkrótce!