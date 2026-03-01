Zginął nie tylko Chamenei. Iran potwierdza kolejne nazwiska

Iran: nie żyją Mohammad Pakpur i Ali Szamchani

Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani "zginęli śmiercią męczeńską".

Wcześniej portal Axios przekazał, powołując się na izraelskich urzędników, że ataki tego państwa wymierzone są w "całe irańskie kierownictwo". Pojawiły się niepotwierdzone dotychczas informacje o śmierci ministra obrony generała brygady Aziza Nasira Zadeha oraz irańskiego "szefa wywiadu" - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneiego, rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników z Rady Strażników tymczasowo przejmie jego obowiązki. Zgodnie z irańską konstytucją rada może sprawować władzę do czasu aż Zgromadzenie Ekspertów wybierze nowego przywódcę.

Wcześniej portal Iran International donosił, iż przywódcy IRGC nalegają, aby następca Chameneiego został wybrany natychmiast, trybem pozasystemowym.

Atak Izraela i USA na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela oraz innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

Dziennik "New York Times" opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona". Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneiego z głównymi doradcami. Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginęli właśnie Szamchani i Pakpur.

Śledź naszą relację na żywo: USA i Izrael uderzyły w Iran. Jedna osoba nie żyje, 11 rannych po atakach na lotniska w ZEA

Grupa mężczyzn protestuje w Teheranie przeciwko amerykańsko-izraelskiej inwazji na Iran - zobacz zdjęcia:

13

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran