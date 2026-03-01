Iran przeprowadzi takie ataki na USA? Opisano czarny scenariusz

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran może planować wielkie cyberataki na amerykańskie sieci

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaognia się z każdą chwilą. Przedstawiciele Teheranu - ci, którzy przeżyli - zapewniają, że USA i Izrael będą ich błagać o litość po kontruderzeniach, a Donald Trump zapowiada atakowanie Iranu z siłą "jakiej nikt wcześniej nie widział". Pozostaje mieć nadzieję, że nie chodzi mu o bombę atomową. Jak może rozwinąć się sytuacja, jeśli chodzi o ataki na Amerykanów? Czy to możliwe, by wojna przeniosła się na amerykański teren? Jak może odpowiedzieć Iran? Oto, jakie scenariusze zostały nakreślone. Amerykańskie ministerstwo bezpieczeństwa krajowego (DHS) ostrzegło przed możliwymi cyberatakami ze strony Iranu. Choć – jak podkreślono w dokumencie przekazanym lokalnym organom ścigania – bezpośredni, fizyczny atak Iranu na dużą skalę jest mało prawdopodobny, władze w Waszyngtonie zakładają, że Teheran będzie dążył do odwetu w innej formie.

Amerykańskie władze dmuchają na zimne. Służby w USA w stanie podwyższonej gotowości

W nocy z soboty na niedzielę amerykańskie służby pozostawały w stanie podwyższonej gotowości. Organy ścigania współpracują z agencjami wywiadowczymi, monitorując potencjalne zagrożenia na terytorium USA. Jak poinformowała stacja NBC News, wzmocniono patrole w miejscach uznawanych za szczególnie wrażliwe, takich jak domy modlitwy oraz placówki dyplomatyczne. Działania te mają charakter prewencyjny. Resort bezpieczeństwa wskazał, że niemal pewne jest nasilenie działań odwetowych – lub przynajmniej wezwań do ich podjęcia – zwłaszcza jeśli potwierdzą się informacje o śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. W krótkiej perspektywie najbardziej realnym scenariuszem mają być ataki w cyberprzestrzeni. Według ABC News powiązani z Iranem hakerzy mogą próbować przeprowadzać operacje wymierzone w amerykańskie sieci, w tym ataki typu DoS, polegające na blokowaniu dostępu do stron i systemów poprzez ich przeciążenie.

Szef FBI Kash Patel poinformował w serwisie X, że agencja jest „w pełni zaangażowana w sytuację za granicą”. Przekazał, że polecił zespołom ds. walki z terroryzmem oraz wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości i mobilizację dodatkowych środków bezpieczeństwa. Czujność deklarują także władze największych miast. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z policją i zespołem zarządzania kryzysowego. W ramach środków ostrożności zwiększono liczbę patroli w newralgicznych punktach miasta.