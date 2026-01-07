Andziaks i Luka: Królewska para polskiego internetu

Angelika Trochonowicz, czyli Andziaks (29 l.) to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, która od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych, przede wszystkim na YouTubie i Instagramie, gdzie obserwują ją miliony osób. Gwiazda sieci podbiła serca internautów swoją naturalnością. Pokazywała swoją codzienność bez filtrów. Dbała również o kontakt z obserwującymi i dziś może się pochwalić wierną i niezwykle zaangażowaną społecznością.

Andziaks od wielu lat związana jest z Łukaszem Trochonowiczem, znanym jako Luka. Razem pokazują w sieci niemal każdy moment swojego życia. Spora część ich treści skupia się na życiu rodzinnym. W maju 2020 roku na świat przyszła pierwsza pociecha pary - córka Charlotte (Charlie). Andziaks chętnie opowiada także o macierzyństwie i wychowywaniu córki, która często towarzyszy jej na nagraniach.

Andziaks urodziła. Pokazała twarz maluszka

Pod koniec czerwca influencerka potwierdziła, że jest w drugiej ciąży. Od tamtej pory Andziaks pokazywała przygotowania do porodu. Kamera towarzyszyła jej nawet w szpitalnej sali. W środowe popołudnie wrzuciła na Instagram zdjęcie ze szpitala z podpisem "It's time (pol. nadszedł czas)".

Zaledwie kilka godzin później dodała kolejne zdjęcie. Tym razem zamiast męża towarzyszył jej nowonarodzony bobas. Jak na influencerkę przystało, nic nie ukryła i pokazała twarz maluszka. W opisie podała datę i dokładny czas narodzin dziecka: "07.01.2025, 11:47". W komentarzach od razu posypały się gratulacje!

