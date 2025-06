Tak mieszkają Andziaks i Luka! Basen jak z resortu, jacuzzi, palmy i... 242 tuje!

Willa Andziaks i Luki - wnętrza jak z katalogu

Willa influencerów, położona pod Warszawą, to kwintesencja nowoczesnego stylu i elegancji. Dominują biel, czerń i marmur, a całość urządzono z rozmachem, ale bez przesady. W salonie króluje wygodna, szara sofa, kuchnia zachwyca ogromną wyspą z marmurowym blatem, a w łazience uwagę przykuwa podświetlana wanna i prysznic typu walk-in. Każdy kąt został dopieszczony – widać tu rękę projektanta i pasję do detalu.

Ogród youtuberki: palmy, basen i spa

Prawdziwa perełka znajduje się jednak na zewnątrz. Ogród wokół willi Andziaks i Luki wygląda jak prywatny resort: duży, geometryczny basen, stylowe leżaki i parasole, palmy i egzotyczne rośliny, a tuż obok – podświetlane jacuzzi, które robi furorę po zmroku. Do stworzenia tej przestrzeni wykorzystano m.in. 242 tuje, 115 hortensji i kilkanaście cisowych kul. Wszystko zostało przywiezione na miejsce specjalnym transportem – Andziaks nie kryła dumy, pokazując w sieci ciężarówkę pełną zieleni. I choć to jeszcze nie koniec prac, efekt już teraz zachwyca.

Bajka nie tylko dla dorosłych

Influencerzy nie zapomnieli o swojej córeczce Charlotte. Na terenie posesji stanął plac zabaw jak z marzenia każdego dziecka – z domkami i zamkiem, zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, bocianim gniazdem, huśtawką i wieloma atrakcjami. To nie tylko estetyka, ale też przestrzeń do życia dla całej rodziny.

Andziaks i Luka nie tylko pokazują swoje życie – oni je projektują i celebrują. Ich dom to idealna sceneria do nagrywania, miejsce do odpoczynku i symbol osiągniętego sukcesu. Dla wielu fanów to inspiracja, dla innych – bajka z Instagrama. Ale trzeba przyznać, że takie wnętrza i ogród robią wrażenie – i to niemałe.

