Andziaks i Luka wyprawili córce imprezę z okazji urodzin. Sąsiedzi oburzeni. Pojawił się donos!

Andziaks i Luka stanowią jedną z popularniejszych par w polskim internecie. Szerszej publiczności dali się poznać podczas programu "Azja Express", który z resztą wygrali. Pod koniec 2023 roku małżonkowie relacjonowali przeprowadzkę do niedawno zakupionej willi. Teraz w sieci możemy oglądać jak spędzają czas w swoich ekstrawaganckich wnętrzach.

Para doczekała się również dziecka, córki Charlotte Elizabeth, która na świat przyszła w maju, 2020 roku. W niedzielę, 5 maja, dumni rodzice zorganizowali swojej pociesze prawdziwe przyjęcie marzeń. Z okazji 4. urodzin w ogrodzie państwa Trochonowicz stanęła wielka, dmuchana zjeżdżalnia, a najmłodszych gości zabawiali animatorzy w bajkowych przebraniach.

Niestety, przednia zabawa nie spodobała się sąsiadom pary. Na jednej z otwartych facebookowych grup osiedlowych pojawił się donos na Andziaks i Lukę.

Mieszkańcy osiedla poskarżyli się na notoryczne blokowanie chodnika i ścieżki rowerowej. Do dyskusji włączyło się naprawdę dużo osób. Jeden z sąsiadów zaznaczył, że już dwukrotnie zwracał uwagę właścicielom willi w tej samej sprawie."Ścieżka rowerowa i chodnik przed posesją nie służą do parkowania samochodów. Jest to naruszeniem prawa i brakiem poszanowania wspólnej własności. Na tym odcinku ulicy jako jedyni parkujecie Państwo pojazdy na chodniku i ścieżce rowerowej - i nie jest to pierwszy raz" -można przeczytać na Facebooku.

