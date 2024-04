Trochę szok. Małgorzata Rozenek ma prawicowe poglądy. Wyjawiła, co sądzi o związkach jednopłciowych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Małgorzata Rozenek ujawniła swoje prawdziwe poglądy

Małgorzata Rozenek jest córką Stanisława Kostrzewskiego - ekonomisty, byłego wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska i wieloletniego skarbnika PiS w latach 2001-2006 oraz 2009-2014. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu Radosław Majdan wyznał "Super Expressowi", że w wyborach głosuje właśnie na PiS. Teraz sama Małgorzata Rozenek przyznała, że ma prawicowe poglądy.

- Uważasz się za prawicową konserwatystkę i uważasz, że tym krajem powinna rządzić nowoczesna prawica - powiedział do Małgosi Rozenek Żurnalista, u którego właśnie gościła. Prezenterka TVN szeroko się uśmiechnęła i potwierdziła słowa podcastera. - Siebie przypisujesz zawsze do tej prawej strony - dodał Żurnalista.

- Wiesz, ja wierzę w to, że rodzina jest wartością. Wierzę w to, że patriotyzm jest wartością. Walczenie o pewne rzeczy istotne jest wartością. I wcale nie uważam, że taka nieposkromiona wolność daje nieposkromioną wolność - powiedziała Małgorzata Rozenek.

NIE PRZEGAP: Małgorzata Rozenek zatrudniła sobowtóra. Zastępuje ją w pracy. Niewiarygodne podobieństwo! Mamy zdjęcia

Małgorzata Rozenek o aborcji, legalizacji związków jednopłciowych i adopcji

Na szczęście mimo prawicowych poglądów Małgorzata Rozenek pozostaje bardzo otwarta. Szczegółowo wymieniła szereg spraw społecznych, ujawniając co o nich myśli.

- Nawet lubię prowokować mówiąc, że jestem lewaczką - zażartowała, po czym wymieniła kilka swoich bardzo lewicowych poglądów. - Są rzeczy, które nie powinny w ogóle podlegać dialogowi społecznemu, a niestety podlegają. I najczęściej to są naprawdę nieistotne rzeczy. (...) Oczywistym powinno być, że in vitro jest refundowane z budżetu państwa. Oczywistym powinno być prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia. Oczywistym powinno być, że pary jednopłciowe mogą zawierać związki partnerskie. Oczywistym jest, ze takie pary mogłyby przysposabiać dzieci. Identyfikacja płciowa jest ważniejsza. To osoba, które to dotyczy, ma rację na temat tego, jak jest identyfikowana. Oczywistym jest to, że, uwaga, nie powinno się jeść mięsa. Oczywistym jest to, że możemy zrobić wszyscy więcej dla klimatu. I tak, wiem, że teraz pojawią się głosy, że jestem osobą, która żyje bardzo nieekologicznie, ale tak naprawdę tak nie jest - powiedziała Rozenek u Żurnalisty.

Spodziewalibyście się?

Syn Małgorzaty Rozenek wyprowadza się za granicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.