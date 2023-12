Małgorzata Rozenek zatrudniła sobowtóra. Zastępuje ją w pracy. Niewiarygodne podobieństwo! Mamy zdjęcia

Małgorzata Rozenek zatrudniła sobowtóra. Zastępuje ją w pracy! Zobaczcie, jakie podobne

Małgorzata Rozenek blisko trzy lata temu otworzyła własną markę odzieżową Mrs.Drama. Celebrytka ma swój butik na popularnej ulicy Mokotowskiej w Warszawie i prowadzi sprzedaż internetową. Do tej pory sama pozowała do zdjęć w ubraniach swojego projektu. Ostatnio jednak Małgosia ma coraz mniej czasu. Dlatego zatrudniła do złudzenia podobną do siebie modelkę.

Gdy zobaczyliśmy najnowsze zdjęcia na stronie marki odzieżowej Rozenek, przecieraliśmy oczy ze zdumienia - czy to Małgosia czy jednak ktoś inny? Modelka ma taką samą fryzurę jak perfekcyjna pani domu, powiększone usta i śnieżnobiały uśmiech. Prezentując ubrania w stylu Małgoni, wygląda wręcz identycznie.

Zobaczcie sami zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznajecie która z nich to prawdziwa Małgorzata Rozenek?