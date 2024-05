Zapłakane Bołądź i Lamparska na antenie Polsatu. Kibicowały Sokołowskiej

Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a także Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk walczyli w niedzielę wieczorem o kryształową kulę w finale czternastej edycji "Tańca z gwiazdami". Zmagania oceniało jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, jednak, jak już nie raz mogliśmy się przekonać, to nie jury, a widzowie decydują w tym programie o wyniku. Nawet najwyższe noty jurorów nie gwarantują zwycięstwa. Liczy się show, a to było przednie. Znakomite i bardzo trudne choreografie, wyjątkowe taneczne zdolności i świetne przygotowanie sprawiły, że do samego końca trudno było wytypować zwycięzców. Fani trzymali kciuki przed telewizorami za swoich ulubieńców, a na trybunach gwiazdy i tancerzy wspierali bliscy.

TzG wygrywa Anita Sokołowska! Oto wyniki 14. finału "Tańca z Gwiazdami"

Widownia zerwała się z krzeseł. Bołądź i Lamparska we łzach w fianle TzG

Wyjątkowo wzruszająca atmosfera zapanowała w studiu po ostatnich występach, kiedy pary zaprezentowały freestyle. Każda z par przygotowała prawdziwy spektakl, który, mimo że trwał tylko dwie minuty, zawierał w sobie taką dawkę emocji, ze ciężko było powstrzymać łzy. - Ta piękna muzyka, twój taniec, jestem bardzo wzruszona, za to ci dziękuję - komentowała Iwona Pavlović taniec Roxie i Michała. - Jestem z ciebie dumny, bardzo się otworzyłaś w tym programie, jesteś wspaniała - to z kolei słowa Michała Danilczuka do Maffasion. Ale to freestyle w wykonaniu Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke zerwał całą widownię i trenerów z krzeseł. Para zgarnęła owacje na stojąco. - Mnie wbiło w fotel, nie mam nic do powiedzenia. Tak jestem oczarowana, to było niesamowite - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Wzruszenia nie kryły również kibicujące na widowni przyjaciółki Anity Sokołowskiej. Olga Bołądź i Magdalena Lamparska po tym tańcu zalały się łzami, a kamery uchwyciły ich spontaniczny i żywiołowy doping. Z pewnością były dumne z Anity. Brawo!

Internauci oburzeni wygraną Anity Sokołowskiej. Piszą o "ustawce"

Takie wiadomości dostaje Anita Sokołowska. Trudno się nie wzruszyć!