"Taniec z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska nie odpadła. Ujawniamy tabelkę punktacji

6. odcinek „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wywołał prawdziwa burze w sieci. Eliminacja Aleksa Mackiewicza i pozostanie w programie Dagmary Kaźmierskiej wielu fanów programu uznało za sytuację absurdalną. W programie pozostały już tylko pary od początku bardzo wysoko oceniane przez jury i para numer 8, której dotąd nie udało się jeszcze przekroczyć pułapu 23 punktów. Mimo to Dagmara Kaźmierska z Marcinem Hakielem przechodzą do kolejnych odcinków. Jak to możliwe? Produkcja show Polsatu postanowiła przypomnieć zasady, według których liczone są głosy w programie. O pomyłce nie ma mowy.

Polsat tłumaczy zasady punktacji w "Tańcu z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska została w programie

Zgodnie z regulaminem programu o awansie do następnego odcinka decydują w równym stopniu noty jurorów przyznawane oraz głosowanie widzów - za pośrednictwem sms-ów i w aplikacji programu. "W najbliższym odcinku występuje 6 par. Ta, która za swój taniec otrzyma od jurorów najwyższe noty, dostanie 6 tak zwanych punktów jurorskich. Ta, która otrzyma noty najniższe, dostanie tylko 1 punkt jurorski. Dokładnie tak samo jest z sms-ami i głosowaniem widzów w aplikacji. Para, na którą wpłynie najwięcej głosów, dostanie 6 tak zwanych punktów widzów. Natomiast ta z najmniejszą liczbą głosów dostanie 1 punkt widzów. Na koniec odcinka punkty jurorów i widzów są sumowane, a do kolejnego odcinka awansuje 5 pierwszych par zestawienia. W przypadku remisu decydują głosy widzów" - czytamy w specjalnym komunikacie Polsatu.

W tabelce przedstawiamy przykładowy rozkład głosów jury i widzów w przypadku, gdy w odcinku występują cztery pary:

i Autor: materiały prasowe

