Warszawiacy zdecydują o sprzedaży alkoholu nocą! Jest termin

Pierwszy raz Rada Warszawy pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 odrzuciła w 2023 roku. Warszawscy aktywiści – ze stowarzyszeń "Miasto jest Nasze" oraz "Porozumienie dla Pragi" proponowali, by wzorem innych miast w Polsce (Kraków, Zakopane, Wrocław, Katowice, Gdańsk czy Poznań) władze Warszawy zabroniły sprzedaży wódki, wina czy piwa i ograniczyły punkt, gdzie można je kupić.

Warszawiacy zdecydują o sprzedaży alkoholu nocą

Ze względu na to, że zakaz sprzedaży alkoholu jest często podnoszony przez warszawiaków, zaplanowano konsultacje społeczne w tym temacie. Będą one okazją do sprawdzenia poparcia mieszkańców Warszawy dla takiego rozwiązania. − Zwolennicy zakazu zostaną dodatkowo zapytani o preferowane godziny obowiązywania ograniczenia sprzedaży, a także o obszar miasta, jaki według nich powinna ona objąć − przekazuje ratusz.

Konsultacje będą trwać do końca czerwca. − By wziąć w nich udział, wystarczy przyjść na jedno ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez ratusz − czytamy w komunikacie.

Spotkania odbędą się:

10 maja (piątek) godz. 17:00 – Pałacyk Konopackiego (Strzelecka 11/13)

15 maja (środa) o 17.00 w Ursynowskim Centrum Kultury (Indiry Ghandi 9)

24 maja (piątek) o 17.00 w Centrum Łowicka (Łowicka 21)

3 czerwca (poniedziałek) o 17.30 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury (Pasaż Wiecha 4)

4 czerwca (wtorek) o 17.30 w Centrum Lokalnym Żoliborz (Ludwika Rydygiera 6b)

5 czerwca (środa) o 17 w Domu Kultury Dorożkarnia (Siekierkowska 28)

Konsultacje będę się także odbywać na specjalnym stoisku, które będzie pojawiać się na miejskich wydarzeniach. Namit konsultacyjny będzie można odwiedzić:

11 maja (sobota) od 9 do 12 – akcja EkoPoukładani; parking przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka (Modlińska 197)

25 maja (sobota) od 15 do 18 – Święto Saskiej Kępy na ulicy Francuskiej

15 czerwca (sobota) od 14 do 17 – Letnia Scena Włochy (park Kombatantów)

22 czerwca (sobota) od 13 do 16 – Wianki nad Wisłą; Multimedialny Park Fontann

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/alkohol

