Doda zamieszkała w domu Edyty Górniak! Od razu półnaga wyskoczyła na taras. Zobaczcie, jak wygląda dom Edyty!

Edyta Górniak mieszkała już w wielu miejscach świata - wychowywała się w Opolu, a gdy dostała rolę w musicalu "Metro" osiedliła się w Warszawie. Na siedem lat przyciągnął ją Londyn, w którym mieszkała, gdy robiła światową karierę. Niedawno diwa oprowadziła "Super Express" po swoich ukochanym miejscach w Londynie.

Diwa mieszkała też w Los Angeles i ma apartament w Portugalii. Jednak, gdy świat zatrzymał się z powodu pandemii, Górniak osiedliła się na Podhalu. Zakochała się Zakopanem, w górach i góralach. Spędziła tam blisko dwa lata i wciąż chętnie tam wraca. Jej dom znajduje się Kościelisku w Osadzie Gubałówka na Polanie Pająkówka. Góralska willa diwy ma aż trzy piętra, przez co była dla niej aż zbyt duża. Edyta pokochała jednak zajmować się domowymi czynnościami, dbaniem o kwiaty i dokarmianiem ptaków, bowiem na jednym z balkonów diwy stanął karmnik na nasiona. Od czasu wyprowadzki Edyty z Podhala jej górska willa jest do wynajęcia, co ogłaszała sama artystka w swoich social mediach.

Tylko na se.pl można zobaczyć, jak dokładnie wygląda dom Edyty Górniak.

Doda zamieszkała u Edyty Górniak

Jak widać, chętni szybko się znaleźli. Wynająć dom Edyty Górniak zdecydowała się Doda, która postanowiła odpocząć tam przed majówką. Piosenkarka od razu po przybyciu na miejsce zachwyciła się widokiem z tarasu Edyty. Skorzystała też ze słońca i szybko wbiła się w kusy kostium kąpielowy, by rozłożyć się na balkonie. Doda stała się fanką wyjazdów w góry, od kiedy związała się z Dariuszem Pachutem, którego pasją jest wspinaczka górska. Wybór domu pod tatrami, do którego wyjechali razem, był więc oczywisty - z niego mają tylko kilka kilometrów do Gubałówki.

