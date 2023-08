Edyta Górniak pokazała nam swój Londyn. Tak mieszkała aż przez siedem lat. Widoki zwalają z nóg. ZDJĘCIA

Katarzyna Figura w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Aż ciarki przechodzą, co przeżyła

Edyta Górniak pokazała nam swój Londyn. Tak mieszkała aż przez siedem lat

Zaraz po wielkim sukcesie na Eurowizji w 1994 roku Edyta Górniak zamieszkała w Wielkiej Brytanii. To tu nagrała dwie światowe płyty, a do Polski wróciła dopiero siedem lat później, by założyć rodzinę i urodzić syna. Dziś, kiedy Allan jest już dorosły, artystkę znów ciągnie do Londynu. Zamierza go regularnie odwiedzać, by grać koncerty i stąd realizować nowe międzynarodowe projekty. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Edyta Górniak szuka mieszkania w Wielkiej Brytanii. Wielkie zmiany w życiu gwiazdy. Światowa kariera wzywa? TYLKO U NAS

Edyta Górniak wspomina życie w Londynie

- Londyn to piękna część historii mojego życia. Zawsze dla mnie szczęśliwa i przejmująca, bo w tym miejscu rozegrały się ważne decyzje dla mojej ścieżki artystycznej, spełnienia i mojego rozwoju - mówi nam Edyta Górniak. - Londyn to zachwyt, ogrom inspiracji, kuchnie i kultury całego świata. To także moje pierwsze lekcje jogi, genialne studia nagraniowe, wybitni kompozytorzy, a także... śmierć mojego pierwszego menadżera Wiktora Kubiaka - wylicza wokalistka.

Tylko nas Edyta Górniak oprowadziła po swoich ulubionych miejscach w Londynie. Pokazała nam m.in. dzielnicę Richmond nad samą Tamizą, gdzie mieszkała w eleganckiej kamienicy. Przy rzece siadła wśród kaczek, które wcale się jej nie bały. Zabrała nas też do dzielnicy Covent Garden, gdzie zamieszkiwała przy pięknej uliczce Neal's Yard otoczonej wegetariańskimi knajpkami. A na koniec razem z diwą odwiedziliśmy jej ukochaną chińską restaurację w londyńskim China Town. Obsługa lokalu od razu rozpoznała swoją stałą bywalczynię sprzed lat i Edyta mogła liczyć na najbardziej wypieczoną kruchą kaczkę, na którą skusiła się, choć od lat unika jedzenia mięsa. Przez cały dzień z jej ust nie schodził uśmiech. Widać, że w Londynie czuje się jak w ukochanym domu.

Zobaczcie w naszej galerii miejsca, w których Edyta Górniak mieszkała w Londynie.

Edyta Górniak odbiera nagrodę ,,Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.