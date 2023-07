Edyta Górniak szuka mieszkania w Wielkiej Brytanii. Wielkie zmiany w życiu gwiazdy. Światowa kariera wzywa? TYLKO U NAS

Odpoczywająca w tropikach Małgorzata Rozenek-Majdan ma ważny apel do Polaków! "To dobry moment, aby w roku wyborczym..."

Edyta Górniak zamieszka w Wielkiej Brytanii? Już szuka mieszkania. Światowa kariera wzywa

Dopiero co Edyta Górniak mówiła, że nie chce mieć żadnego mieszkania na stałe, bo ukochała sobie wolność i mieszkanie w hotelach. Ale wygląda na to, że będzie zmuszona do wynajmu lokum. Bynajmniej nie w Warszawie, a w Londynie lub innym pobliskim mu mieście. Wszystko przez piętrzące się sprawy zawodowe związane z zagranicą.

Edyta Górniak znów robi zagraniczną karierę

Jak dowiedział się "Super Express", w ostatnich miesiącach do diwy spłynęły propozycje zawodowe z całego świata – w tym kilka właśnie z Wielkiej Brytanii. Edyta będzie musiała latać na wyspy niemal co kilka dni. A ponieważ szanuje swoje finanse, wychodzi na to, że sensowniej i oszczędniej będzie wynająć mieszkanie lub dom niż pomieszkiwać w drogich brytyjskich hotelach.

I choć Edyta Górniak najchętniej zamieszkałaby w Tajlandii, którą już od lat uważa za swój drugi dom, nie ma najmniejszego problemu z tłocznym i głośnym Londynem. To właśnie tam mieszkała przez siedem lat swojego życia, gdy była u szczytu swojej międzynarodowej kariery. Powrót do Polski wyśpiewała sobie na festiwalu w Opolu. Wróciła do kraju po to, by założyć rodzinę.

Górniak zatrudnia ludzi w Londynie

- Edi cały czas ma sentyment do Wielkiej Brytanii. Chętnie tam wraca. Ma tam swoje ulubione miejsca, studia nagraniowe, ale i restauracje. Uruchamia w Wielkiej Brytanii biuro, które będzie zajmować się jej karierą i chce tam pomieszkiwać - ujawnia nam współpracownik gwiazdy.

Edyta Górniak nie ma jednak zamiaru wyjeżdżać z Polski na stałe. To tu czeka ją teraz choćby intensywny okres letnich koncertów telewizyjnych. W te wakacje diwa będzie występować w każdej ze stacji, a o wakacjach i wypoczynku na razie nie ma nawet co marzyć.

Czekacie na zagraniczne występy Edyty Górniak?

Edyta Górniak zdradza sekret swojej urody Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.