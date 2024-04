Młodziutka Wiktoria Gąsiewska pozuje topless. Odważne zdjęcia

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ma nową pracę. Nie uwierzycie, co robi

Trzeba przyznać, że Wiktoria Gąsiewska doskonale radzi sobie w polskim show-biznesie. Gwiazda mimo młodego wieku na swoim koncie ma wiele sukcesów. Występy w serialach, filmach czy na deskach teatrów w całej Polsce to dopiero początek. Młoda gwiazdka spełnia się również jako influencerka. Jej instagramowe konto przepełnione jest zdjęciami dalekich podróży czy nagraniami modnych stylizacji. Niedawno Wiktoria dodała fotografię, na której zapozowała topless.

Wiktoria Gąsiewska pozuje topless na wakacjach

Wiktorię Gąsiewską na samym instagramowym koncie obserwuje ponad milion osób - to doskonały wynik. Dziewczyna w sieci na bieżąco dzieli się z fanami tym, co dzieje się w jej życiu. Obecnie aktorka oraz jej ukochany Jasper wybrali się do Hiszpanii. W mediach społecznościowych celebrytki nie mogło zabraknąć obszernej relacji. 25-latka codziennie wstawia relację z wypoczynku. Jedna fotografia gwizdy wzbudziła ogromne emocje. Chodzi o zdjęcie topless!

Gąsiewska pod fotką bez stanika dodała dość uduchowiony opis, w którym nie omieszkała napisać, że żyje w zgodzie z naturą oraz sobą.

"W zgodzie z naturą. W zgodzie ze sobą. W zgodzie, szacunku i miłości" - napisała w sieci gwiazda "Rodzinki.pl".

Internauci zachwyceni zdjęciem Wiktorii Gąsiewskiej

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Wiktorii. Większość internautów była zachwycona jej nowym postem.

"Przepiękny widok, cudy natury"

"Jaka śliczna rusałka. Widać urlop służy!"

"Jesteś piękną kobietą" - pisali w sekcji komentarzy obserwatorzy Gąsiewskiej.

To nie pierwszy raz, kiedy Wiktoria Gąsiewska dodaje na swoje media społecznościowe tak odważne zdjęcie. Młoda gwiazdka doskonale wie, jak wzbudzić wokół swojej osoby zainteresowanie. Trzeba przyznać, że do tej pory idzie jej to śpiewająco.

