Ten romans w "TzG" wzbudził ogromne emocje. Teraz prawda wyszła na jaw

"Taniec z Gwiazdami" miał swój wielki finał w minioną niedzielę. Show wygrali Anita Sokołowska oraz Jacek Jeschke - trzeba przyznać, że przez cały program prezentowali najwyższy poziom. Ostatnimi czasy media nie rozpisują się jednak o ich wygranej, a o romansie, którym żyje cała Polska. Chodzi o Izabelę Skierską oraz Tomasza Barańskiego.

Kolejny romans w "Tańcu z Gwiazdami"

W trakcie programu wiele osób plotkowało nie tylko o samych gwiazdach, ale również o tancerzach. Parę dni temu tygodnik "Twoje Imperium" informował o romansie Tomasza Barańskiego, z piękną tancerką Izabelą Skierską. W gazecie można było przeczytać, że "zakochani" byli na randce, na której nie szczędzili sobie czułości.

"Para doskonale bawiła się w swoim towarzystwie, żartowała, trzymała się za ręce, a z ust ukochanych nie schodziły uśmiechy" - można było przeczytać w "Twoim Imperium".

Tomasz Barański komentuje plotki o romansie

Barański został niedawno zapytany przez dziennikarzy wprost o to czy ma romans. Choreograf w dość zawiły sposób próbował się wytłumaczyć, jednak nie szło mu to zbyt dobrze. Możliwe więc, że artykuł, który pojawił się na łamach "Twojego Imperium" miał w sobie odrobinę prawdy.

"Nie chcę w to wchodzić, bo to będzie ciągnęło za sobą jakieś kolejne spekulacje. To jest w ogóle... nie ma o czym w ogóle mówić. Jedno zdjęcie zupełnie... Nie wchodźmy w to, po prostu koleżeńska relacja, tak jak z każdym nieraz wyskakuję gdzieś na kolację. To jest super koleżeńska relacja tak jak z każdą z tancerek. Sam ich dobierałem do tego programu, fajny mam z nimi kontakt i tak zostaje" - powiedział choreograf w rozmowie z dziennikarzami "Plejady".

