"Prawdziwa orgia" przechodzi dalej. Szok, kto odpadł z "Tańca z gwiazdami" tuż przed finałem!

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": półfinał w cieniu skandalu

Nie da się ukryć, że chyba nieco inaczej półfinał "Tańca z gwiazdami" wyobrażali sobie producenci i uczestnicy. Od początku edycji najwięcej mówiło się o Dagmarze Kaźmierskiej, jednak to, co przyniosły ostatnie dni raczej wykracza poza kontrowersje, na które liczył Polsat.

Okrucieństwo w czystej postaci. Nowe mroczne informacje o Dagmarze Kaźmierskiej

Od początku kariery Kaźmierskiej w TTV i "Królowych życia" było wiadomo, że była skazana, siedziała w więzieniu i ma za sobą przestępczą przeszłość. Było też wiadomo, że zajmowała się stręczycielstwem. Mimo to najpierw TVN, później Polsat postanowiły brać przestępczynię na sztandary i promować na swoją wielką gwiazdę. Dopiero kilka dni temu, gdy portal "Goniec" ujawnił szczegółowe zeznania jednej z ofiar Dagmary, ktoś poszedł po rozum do głowy. Najpierw Polsat usunął ze swoich stron odcinki show "Dagmara szuka męża" i zmienił ramówkę, by ich nie emitować. Później TVN pozbył się z Playera "Królowych życia".

"Taniec z gwiazdami" już bez Dagmary Kaźmierskiej

W "Tańcu z gwiazdami" mają o tyle łatwiej, że tuż przed szokującą publikacją Dagmara sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie, rzekomo z powodu kontuzji, choć już pojawiły się głosy, że jej decyzja była powodowana zbliżającymi się publikacjami. Do mediów trafiły między innymi opisy brutalnego gwałtu na zlecenie "Dagi", tego jak sama osobiście biła i wyzywała dziewczyny, a nawet przymuszania chorej na raka prostytutki do opalania na solarium.

Polsat póki co nabrał wody w usta. Nieoficjalnie wiadomo jedynie, co potwierdziło nasze źródło w stacji, że nie zobaczymy Kaźmierskiej w finałowym występie wszystkich uczestników.

Ona sama chyba mocno odpłynęła, bo w najnowszym komentarzu... porównuje się do Tomasza Komendy. Nagle zaczęła też sugerować, że siedziała za niewinność...

Tak czy siak - na parkiet raczej nie ma powrotu. Szkoda jedynie Marcina Hakiela, który - według naszych informacji - od początku był sceptyczny wobec swojej partnerki. Najwyraźniej odezwał się w nim instynkt czy też 5 zmysł...

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": 9. odcinek - półfinał!

W półfinale spotykają się Roksana "Roxie" Węgiel, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Maciej Musiał i Anita Sokołowska. Mimo niezwykle wysokiego poziomu tańca każdej z par - ktoś musi odpaść tuż przed 10, finałowym odcinkiem.

W tym tygodniu stacja ogłosiła zmianę zasad w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskakujące wieści spadły na fanów programu tuż przed finałem i jest to pierwsza taka sytuacja w historii programu! Chodzi o to, że w finale powalczą... trzy pary.

W drodze do kryształowej kuli, która już coraz bliżej, uczestników niezmiennie ocenia jury - Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Show tradycyjnie poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-jeżyna.

Odcinek rozpoczął pokaz gorącej samby z udziałem między innymi Lenki Klimentowej, żony wielokrotnego zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" - Janka Klimenta.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 12: Maciej Musiał i Daria Syta

Maciej Musiał tym razem będzie musiał się zmierzyć z salsą. Tuż przed tańcem na ekranie pojawił się Tomasz Karolak, który swojemu serialowemu "synkowi" życzył powodzenia. Piękna Daria porwała go w gorących rytmach do radiowego hitu "Bajlando". Tancerka tak wywijała, że aż rozpadła się na niej sukienka z pierzastą spódnicą!

"Szanowni państwo, domyślam się, że widzicie, że poziom tego półfinału jest tak wysoki, że chyba dawno nie było... tym bardziej jesteśmy nastawieni na wasze błędy i potyczki. Najbardziej mi się podobały twoje roztańczone biodra, których wcześniej nie używałeś. ole!" - skomentowała "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović. "Mamy półfinał i pozwoliłem sobie zrobić taką statystykę. Od początku istnienia "Tańca z gwiazdami" miałem okazję być 15 razy w półfinale i 9 razy w finale. Chciałem dać wam taką radę - najważniejsze żeby w półfinale zatańczyć na maksa i iść na całość. Każdy taniec zatańczyć tak, jakby to był wasz ostatni taniec. A ty tę salsę dzisiaj zatańczyłeś na maksa swoich możliwości. Zajebiście" - dodał Rafał Maserak. My od siebie możemy dodać, że Maserak w sumie tańczył w 24 edycjach programu, czyli w znacznie ponad połowie był półfinalistą!

Od Rafała 8 punktów, od Ewy Kasprzyk 10, od Tomka Wygody - 9, a od Iwony - 8 - w sumie 35.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 7: Maffashion i Michał Danilczuk

Julia Kuczyńska w 9. odcinku mierzy się z sambą. Jak sama powiedziała przed tańcem - marzy o tym, by się odważyć i zatańczyć tak, jak z koleżankami w klubie. Michał Danilczuk z kolej zażądał od niej "więcej bioder" i "więcej seksu".

"Jestem pod wrażeniem twojej solówki" - zaznaczył Rafał Maserak i pochwalił Michała, za bycie ogromnym wsparciem dla Julki. "Będę wyrazicielką też twoich (Rafała Maserak - przyp. red.) emocji. To była prawdziwa orgia" - dodała Ewa Kasprzyk.

"Chyba najbardziej zabrakło mi bioder w przód i w tył" - dołożyła Iwona i stwierdziła, że temperatura była "raczej europejska" niż w stylu Rio de Janeiro...

W sumie od jurorów zdobyli 36 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Roxie i Michał w tym odcinku dają czadu w salsie do hitu Shakiry "Hips don't lie". Czy biodra Roksany też nie kłamią?

Z pewnością ta para robi wszystko, by wygrać - Roksana stanęła na głowie i zakręciła się na niej. Tradycyjnie nie zabrakło trudnych figur akrobatycznych, co pochwaliła Iwona Pavlović - zauważyła, że Roxie idealnie łączy figury z "sednem sprawy". Roksana powiedziała z kolei, że to "stanie na głowie" było wyzwaniem od fanów. Tomasz Wygoda zauważył, że takiej figury jak "stanie na głowie" w jodze uczy się rok. Ewa dorzuciła od siebie, że są "gotowi na Brodway".

Roksana Węgiel zachęciła fanów, by rzucali im wyzwanie na finałowy taniec. Czyżby już widziała się w kolejnym odcinku? Trudno się dziwić - od jurorów wszak, ponownie, dostała po 10 punktów, czyli w komplecie 40.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke również są zdeterminowani na finał. Tak bardzo, że Anita w ramach treningu przed odcinkiem... skoczyła na linie! Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej:

"Taniec z gwiazdami". Para nr 12: Maciej Musiał i Daria Syta

Jako drugi taniec - Daria i Maciej tańczą quickstepa do hitu Amy Winehouse.

"Jestem cały czas pod wrażeniem, od pierwszego odcinka, twojego feelingu. To jest sztuka, tego się nie wypracuje, to trzeba mieć naturalnie" - skomentowała Rafał Maserak i pochwalił ich kondycję. "Quickstep na miarę półfinału" - dodał.

"Oczywiście, że muszę coś znaleźć... Jedyne co, to ta rameczka... taka mała... Ale ty taki jesteś, trudno od ciebie oczekiwać ramy" - skomentowała Iwona Pavlović.

Para zebrała od jurorów 38 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 7: Maffashion i Michał Danilczuk

Na treningu Julia Kuczyńska nabawiła się kontuzji... palca u nogi. Na szczęście badanie wykazało, że nie został on złamany, więc para mogła kontynuować przygotowania do półfinału.

Jako drugi taniec wykonali Charlestona, który był niezwykle wymagający fizycznie - zabójcze tempo i figury nie mniej widowiskowe niż u Roxie spodobały się publiczności. A co na to Jurorzy?

"Sprawność fizyczna naszych gwiazd w tym programie jest genialna" - zauważyła Iwona. "Troszeczkę za statycznie. Tylko te nasze uwagi dzisiaj w tym programie... Jak ktoś dzisiaj dostaje 8, to to nie równa się temu osiem co było w poprzednich odcinkach... Podziwiam też coś innego. Aktor, aktorka... ty też jesteś z mediów, ale to jednak coś innego. A odnajdujesz się w tym fantastycznie!" - dodała zachwycona.

Od jurorów dostali kolejno 10, 10, 9 i 8 od Iwony.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Roxie Węgiel i Michał Kassin zatańczyli niezwykle naładowanego erotyzmem i zmysłowego foxtrota do hitu "Fever". Roksana chyba już przyzwyczaiła widzów do tego, że nie boi się pokazywać seksapilu na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Czy ponownie zgarnie maksymalną liczbę punktów?

Rafał Maserak powiedział, że podziwia Roksanę, która jednocześnie śpiewa, tańczy, koncertuje, uprawia boks, robi kurs na prawo jazdy, ma ukochanego i... kota. Odpowiedziała skromnie: "daję radę".

"Cieszę się, że jesteś zawodową piosenkarką, bo jakbyś była tancerką, to bałbym się o pracę moich koleżanek tancerek. Zatkało mnie. Mogę powiedzieć, że zatańczyłaś śpiewająco" - skomentował Rafał. "Uwiodłaś swojego partnera i uwiodłaś nas" - dodała Ewa.

Ponownie zgarnęli 40 punktów!

"Taniec z gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Tym razem gwiazda "Przyjaciółek" pokazała się w chrlestonie. "Anito, taką cię kocham! Wszystkie akrobacje cudowne, to wszystko z lekkością, łatwością i uśmiechem, Jakby to miał być ostatni taniec, ale mam nadzieję, że nie będzie!" - rzuciła Iwona. "Ty się czujesz jak ryba w wodzie, bo tu są te wszystkie aktorskie rzeczy..." - dodał Tomek Wygoda i zauważył, że Anita jest "bardzo skoczna".

"Skoki na Jacku przejdą do historii" - dorzuciła ze śmiechem "Czarna Mamba".

"To jest jeden z moich najbardziej ulubionych tańców. To jest też twój taniec. Eksplozja radości, życia w tobie. W tym tańcu jest ważne, żeby emocje pokazać dwa razy bardziej i ty to zrobiłaś. Ale doceniam też wszystkie techniczne rzeczy. Cudownie. Dla mnie najlepszy taniec do tej pory" - powiedział Maserak.

Anita i Jacek zgarnęli 40 punktów, czyli maksymalny możliwy wynik.

"Taniec z gwiazdami" - wyniki 9. odcinka. Kto odpadł w półfinale?

Przed wynikami doszło do nieco dziwacznej rozmowy między reporterami Radia Zet, w ramach której Kamil Baleja, który już jakiś czas temu odpadł z show, próbował żartobliwie namawiać do wysyłania sms-ów na siebie. Z kolei jego koleżanka powiedziała nieco za szybko i stanowczo, że kibicuje tylko Anicie Sokołowskiej. Nie było to raczej zbyt miłe dla pozostałych par...

Z programem tuż przed finałem, na ostatniej prostej pożegnał się Maciej Musiał w parze z Darią Sytą.To oznacza, że w finale zobaczymy Anitę Sokołowską, Roxie Węgiel i Julię Kuczyńską.

Maciej Musiał podziękował Darii za treningi i to, że jest "dobrą duszą" oraz... produkcji, zaznaczając jednak przy tym, że często dochodziło do "różnic artystycznych". Ciekawe, o co poszło?