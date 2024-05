QUIZ. Czerwone Gitary czy Skaldowie? Matura, Kulig, Wiolonczelistka, Anna Maria

likp 5:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czerwone Gitary i Skaldowie to prawdziwe ikony polskiej muzyki rozrywkowej. Co ciekawe obie kapele powstały w tym samym (1965) roku. Obie też - w różnych składach - działają do dziś. Pamiętasz, którzy przebój wylansowały Czerwone Gitary, a który Skaldowie? Rozwiąż QUIZ. Czerwone Gitary czy Skaldowie? Matura, Z kopyta kulig rwie, Prześliczna wiolonczelistka, Anna Maria.