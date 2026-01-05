Nocne spotkanie Agnieszki Perepeczko ze znanym reżyserem! Przewiózł ją Porsche

Agnieszka Perepeczko i Maciej Kawulski. Co ich łączy?

Paparazzi na warszawskim Mokotowie napotkali ciekawą sytuację. Maciej Kawulski swoim porsche zatrzymał się pod domem... Agnieszki Perepeczko. Czyżby randka? W końcu aktorka na swoim Facebooku opisała go jako "niezłe ciacho". Okazało się jednak, że reżyser zabrał wdowę po Marku Perepeczko do kina na swój film "Dziki", który wiele osób opisuje jako filmowy prequel legendy Janosika. Perepeczko do kina ubrała się w szczególny sposób - oprócz tego, że wyglądała bombowo, jej stylizacja miała ukryte znaczenie - futro z lisa, które miała na sobie, to prezent od jej zmarłego męża. Jak poinformowała fanów w sieci - kurtka ma 36 lat.

Agnieszka Perepeczko zobaczyła nowego Janosika i jest zachwycona

Gwiazda na premierze tryskała świetnym humorem i chętnie gawędziła też z odtwórcami głównych ról w filmie - Sebastianem Fabijańskim (38 l.) i Tomaszem Włosokiem (35 l.). Agnieszka Perepeczko świetnie bawiła się zarówno na pokazie filmu, jak i z przystojnymi aktorami w kuluarach.

- Film „Dziki” jest dla mnie opowieścią niezwykle poruszającą i potrzebną - wyznała Perepeczko po projekcji.

- Wspaniały jest Sebastian Fabijański – aktor z krwi i kości, którego uwielbiam za prawdę i niuanse, jakie wnosi na ekran. To kino, które uczy patrzenia głębiej, bo w każdym człowieku drzemie wilk – może się nie obudzić, ale jeśli się obudzi, potrafi być groźny. Kobiety na planie były wspaniałe, silne jak Maryny – prawdziwe. Tomek Włosok nadaje filmowi janosikowy, balladowy klimat, niesie romantyczną opowieść z wielką ekspresją, doskonałą charakteryzacją i niezwykłą energią, także w scenach na koniu. To poetycki obraz świata surowego, trochę zwierzęcego, ale prawdziwego. Przesłanie filmu jest dziś najważniejsze: jak długo jeszcze ludzie będą ze sobą walczyć, zamiast mówić jednym głosem? To piękny film i piękna utopia, po której chciałabym, aby każdy wracając do domu, choć na chwilę się zatrzymał i pomyślał

– powiedziała Agnieszka Perepeczko. Może zagra w kolejnym filmie Macieja Kawulskiego?

