Ujawniamy kulisy filmu "Dziki" Macieja Kawulskiego. Góry, mróz, sztuczny brud i silikonowy kikut. Mamy niewiarygodne zdjęcia

Kulisy filmu "Dziki" - spektakularnej produkcji Macieja Kawulskiego (45 l.)

Wszyscy aktorzy przed wejściem na plan poddawani byli codziennej, kilkugodzinnej charakteryzacji. Specjaliści naklejali im blizny, nakładali peruki i specjalnymi farbami musieli brudzić ich ciała i paznokcie. Produkcja powstawała w trudnych warunkach. Jak się dowiedzieliśmy, praca działu charakteryzacji przy filmie "Dziki" była procesem intensywnym, powtarzalnym i wymagającym ogromnej precyzji. Każdego dnia charakteryzacje aktorów budowano od nowa – od zabrudzeń na całym ciele, przez peruki i prostetyki czyli sylikowone przyklejane elementy, aż po soczewki i efekty specjalne. - Nikt nie mógł po prostu wejść na plan bez przygotowania. Każdy aktor musiał zostać odpowiednio „dobrudzony”: brud na skórze, patyna na skórze, tłuste włosy, zabrudzone paznokcie, przyciemniane zęby - ujawnia nam osoba z produkcji.

Tak wyglądała charakteryzacja aktorów. Fabijański wykazał się cierpliwością

Najdłużej trwała charakteryzacja Sebastiana Fabijańskiego. Aktor spędzał na niej aż trzy godziny dziennie. Nieco mniej, bo 2,5 godziny przygotowywano do wejścia na plan Tomasza Włosoka. Zofia Jastrzębska (26 l.), która w filmie traci dłoń, grała z sylikonowym kikutem, który wymagał codziennego montażu. Na niego nakładano element kostiumu z hakiem.

Zobacz charakteryzację Zofii Jastrzębskiej w naszym wideo.

Zofia Jastrzębska bez ręki na planie filmu "Dziki"

Jak nagrywać film w wysokich, zimnych Karpatach?

Akcja filmu rozgrywa się w Karpatach. Plan filmu był ekstremalnie wymagający. Zimno sprawiało, że po każdym ujęciu aktorzy musieli być ogrzewani. Najczęściej Tomek, który grał półnagiego wojownika.

Problemem było przemieszczanie się. Nie wszędzie dało się dojechać samochodem. Dlatego aktorzy pływali pontonem po rwącej rzece, wspinali się na skały, stali w lodowatej wodzie, przechodzili przez potoki, a nawet pracowali w środku wąwozu podczas zabezpieczonego przez specjalny zespół pirotechniczny wybuchu skał. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a ekipa charakteryzacji musiała pokonywać te same przeszkody, niosąc sprzęt w plecakach, malując aktorów na skałach i w trawie, w deszczu i wietrze.

Nad charakteryzacją pracowała stała ekipa 5 osób. Główne charakteryzatorki to Karolina Kordas i Marta „Jamajka” Dąbrowska. Wspomagani byli przez zespół" Andrzej Dąbrowski, Małgosia Brzezicka i Daria Wawrzyniak. W dniach zdjęć zbiorowych zespół rozrastał się nawet do 25 charakteryzatorów.

Zobaczcie zwiastun filmu "Dziki", który już od 12 grudnia można oglądać w sieci kin IMAX.

W naszej galerii więcej zdjęć zza kulis produkcji.