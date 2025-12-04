Tłum gwiazd na przedpremierze filmu "Dziki". Dzieje się!

"Dziki" to opowieść o półdzikim wojowniku wychowanym przez naturę, którego w rolę wciela się Tomasz Włosok. Obok niego na ekranie zobaczymy również Leszka Lichotę, a serca widzów skradnie Sebastian Fabijański, tworząc jedną z najbardziej hipnotyzujących kreacji czarnego charakteru w polskim kinie ostatnich lat. Premiera zgromadziła w jednym miejscu aktorów, twórców filmu oraz rzeszę dziennikarzy i fanów, którzy chcieli na żywo podziwiać gwiazdy w pełnej krasie!

Tłum gwiazd na przedpremierze filmu "Dziki"

W czwartkowy wieczór tłum gwiazd pojawił się na czerwonym dywanie. Aktorzy, reżyserzy i producenci byli obecni w eleganckich strojach, a fotoreporterzy wręcz nie nadążali z wykonywaniem zdjęć. Atmosfera była pełna ekscytacji. Film "Dziki" zapowiada się jako jeden z najważniejszych filmów sezonu!

Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd, które przyciągnęły uwagę fotoreporterów. Wśród obecnych byli m.in. Natasza Urbańska, olśniewająca swoim wyglądem, aktorka Aneta Zając, sportowiec Marcin Najman, influencer Wojtek Gola, muzyk Aleksander Milwiw-Baron oraz aktorka Julia Wieniawa. Ich obecność z pewnością dodatkowo podgrzała atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia!

Sebastian Fabijański w roli czarnego charakteru został już okrzyknięty objawieniem premiery. Tomasz Włosok, wcielający się w tytułowego wojownika, również przyciąga uwagę swoją fizyczną przemianą. Leszek Lichota uzupełnia obsadę, wnosząc doświadczenie i charyzmę, które tworzą pełną dynamikę ekranową.

Twórcy filmu zwracają uwagę, że "Dziki", to nie tylko widowiskowa produkcja pełna akcji i efektów specjalnych, ale też głęboka opowieść o człowieku i jego relacji z naturą. Scenariusz łączy elementy dramatu, przygody i kina akcji, a spektakularne zdjęcia i choreografia walk z pewnością zrobią ogromne wrażenie na wszystkich widzach.

