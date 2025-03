Premiery filmowe to doskonała okazja do tego, aby nie tylko zobaczyć nowości dostępne w kinie, ale i zaprezentować przed tłumem fotografów obecnych na tym znamienitym wydarzeniu. Wśród gwiazd, które pojawiły się na premierze "Przepiękne!" pojawiło się sporo znanych nazwisk. Sprawdźcie, kto najbardziej wpadł nam w oko.

Tłum gwiazd na premierze filmu "Przepiękne!"

Wśród zaproszonych gości pojawił się między innymi Mikołaj Roznerski, który na ten wyjątkowy wieczór garnitur w ciemnym kolorze. Aktor na ściance czarował śnieżnobiałym uśmiechem. Na czerwonym dywanie zjawiła się też modelka Sandra Kubicka. Gwiazda miała na sobie sztruksowy garnitur w brązowym kolorze. Młoda mama wyglądała zjawiskowo! Daria Ładocha, która słynie z ekscentrycznego stylu, wybrała z kolei czarne luźne spodnie oraz różową bluzkę z krótkim rękawem. Całość idealnie do niej pasowała. Magdalena Cielecka przyszła do warszawskiego kina ubrana cała na czarno. Elegancka stylizacja w postaci luźnej marynarki robiła wrażenie.

O czym jest film "Przepiękne!"?

"Przepiękne!" to polski film, który pokazuje losy sześciu kobiet na różnych etapach życia. Każda z bohaterek zmaga się ze swoimi problemami. To także historia o poszukiwaniu szczęścia, sile kobiet i dążeniu do spełnienia. W filmie śledzimy losy różnych kobiet, które mierzą się z różnymi aspektami życia. Wśród nich jest młoda matka, kobieta po rozwodzie, która unika miłości, dojrzała kobieta, bizneswoman, a inna związana jest ze światem mody. Wszystkie poszukują szczęścia w życiu oraz odpowiedzi na pytanie, jaką drogę wybrać, aby czuć spełnienie.

