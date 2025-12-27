Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś od lat tworzą zgraną parę. Choć jest między nimi spora różnica wieku, która wynosi aż dekadę, małżonkowie doskonale się dogadują. Czasami jednak bywają zaskoczeni decyzjami drugiej strony. Tak było wówczas, gdy sportowiec podzielił się częścią swoich ciężko zarobionych pieniędzy z przypadkowym dostawcą jedzenia.

Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy zakochanych w podcaście "Matcha Talks".

Karaś jest zbyt rozrzutny. Sam to przyznał

Karaś i Włodarczyk są ze sobą od 2020 r. W 2023 wzięli ślub, a 2 lata wcześniej powitali na świecie synka Milana. Teraz chłopiec ma 4 lata i jest oczkiem w głowie rodziców. Małżonkowie są udanym duetem - wspierają się w kwestiach zawodowych i prywatnych, uczą się od siebie nawzajem. Związek działa na nich zbawiennie. Choć czasem nie jest łatwo.

To jest to, czego mnie nauczyła [Agnieszka Włodarczyk - przyp.red] o sobie, że ja jestem zbyt pochopnie podejmujący decyzje. Jestem zbyt ufny, zbyt rozrzutny - wyznał Karaś.

Wtedy jego druga połowa zdradziła:

Ostatnio dał panu z Glovo 15 tysięcy napiwku!

Skąd decyzja o tym, by obdarować dostawcę jedzenia aż tak wysokim napiwkiem?

Gdy Włodarczyk rzuciła kwotę, słuchacze na pewno byli zaskoczeni. Partner aktorki natychmiast doprecyzował, że nie było to 15, a 14 tysięcy. I wyjaśnił, co kryło się za jego zastanawiającą decyzją:

Czternaście, a nie piętnaście. Bo mi go szkoda było, bo miał komornika. Chwilę się z nim zakumplowałem. Ja jestem czasem głupi. Ale już powiedziałem, że nie będę tak robił.

Włodarczyk nie zareagowała z entuzjazmem. Decyzja Karasia nie spotkała się z jej zrozumieniem:

Powiedziałam, że pozabieram mu wszystkie pieniądze, wszystkie karty i on będzie moim niewolnikiem. Przysięgam.

