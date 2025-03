Szczuplutka Agnieszka Włodarczyk w bikini. Ma 44 lata i wygląda zjawiskowo!

Czerwone bikini, promienny uśmiech i naturalna pewność siebie – Agnieszka Włodarczyk kolejny raz udowadnia, że wiek to tylko liczba! Aktorka i wokalistka podzieliła się zdjęciem z plaży w Dubaju, a jej fani nie kryją zachwytu. Co ciekawe, gwiazda twierdzi, że nie stosuje diet ani intensywnych treningów. Ostatnio jednak odkryła nową aktywność – padla, który zamierza uprawiać częściej. Czy to sekret jej świetnej formy?