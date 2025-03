Dramatyczne słowa Agnieszki Włodarczyk o mężu! Robert Karaś "majaczy" i "cierpi przeokrutnie"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś związek, dziecko, ślub

Agnieszka Włodarczyk długo układała sobie życie, w końcu jednak znalazła szczęście u boku Roberta Karasia. Niemal cztery lata temu aktorka i sportowiec zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich syn - Milan. Nie od razu po narodzinach rodzice chłopca wzięli ślub. Zresztą szczegóły dotyczące uroczystości utrzymywane były w tajemnicy. Wszyscy wiedzieli, że Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś szykują się do zawarcia małżeństwa, ale termin był nieznany. W końcu, w listopadzie 2023 roku, nagle aktorka radosną nowinę przekazała w mediach społecznościowych, ale... już po fakcie. Potem jeszcze Agnieszka Włodarczyk wrzuciła do sieci ślubne fotki. Wtedy już nikt nie miał wątpliwości co do tego, że Robert Karaś został jej mężem.

Agnieszka Włodarczyk o mężu po zawodach. Robert Karaś "majaczy, pyta, kim jestem… cierpi przeokrutnie"

Nie wszystko jednak w życiu pary gwiazd układa się dobrze. Ultratriathlonista miał poważne kłopoty związane z przyjmowaniem niedozwolonych substancji. Został nawet zdyskwalifikowany na 8 lat. Znalazł jednak sposób na to, by dalej brać udział w sportowej rywalizacji. W lutym ogłosił, że teraz będzie reprezentował... Bahrajn. - Mnie wspiera Królestwo Bahrajnu i moi sponsorzy. Im nie zależy, żebym startował w zawodach - ogłosił w "Dzień dobry TVN". W trudnych chwilach Robert Karaś oczywiście liczyć może na żonę. Teraz Agnieszka Włodarczyk zamieściła wpis, który brzmi dramatycznie. Aktorka opisała, co dzieje się z jej mężem po zawodach!

Robert nie pokazuje, jak wygląda po zawodach. Nie mówi o bólu, ani o tym, jak wyniszczający jest taki wysiłek. Byłam z nim po wielogodzinnym wyzwaniu i widziałam to na własne oczy. Po zawodach niektórych rzeczy nie pamięta. Majaczy, pyta, kim jestem… cierpi przeokrutnie. Niezależnie od tego, jak jest silny i jak niesamowitych rzeczy dokonuje, jest po prostu człowiekiem. Podziwiam go nieustannie, a jednocześnie jest mi go ogromnie szkoda

- napisała Agnieszka Włodarczyk i dodała zdjęcie wycieńczonego męża.

