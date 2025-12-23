Tragiczny wypadek na Górze Żerkowskiej w Zawierciu, w którym zginęła 82-letnia piesza.

Kobieta została potrącona przez kierującego jeepem mężczyznę, przechodząc przez drogę krajową nr 78 w niedozwolonym miejscu.

Czy czynności prokuratury potwierdzą wstępne ustalenia policji?

Śmiertelny wypadek w Zawierciu. Nie żyje 82-letnia piesza

Policja w Zawierciu bada pod nadzorem tamtejszej prokuratury szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na Górze Żerkowskiej, do którego doszło we wtorek, 23 grudnia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 82-letnia piesza przechodziła przez drogę krajową nr 78 po godz. 16, ale w niedozwolonym miejscu, gdy potrącił ją kierujący jeepem.

- Kobieta zmarła, a my wyjaśniamy nadal kulisy wypadku. Z uwagi na to, że są tam 3 pasy ruchu w jedną stronę, nie doszło do większych utrudnień, więc ruch odbywa się płynnie - powiedziała "Super Expressowi" podkom. Marta Wnuk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Prowadzący jeepa mężczyzna był trzeźwy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.