Rodzinny horror. Zabił ojca gołymi rękami, mieszkali pod jednym dachem. Tak się tłumaczył

Prokuratura w Olsztynie oskarżyła Michała B. o brutalne zabójstwo ojca, do którego doszło w kwietniu 2025 roku w gminie Olsztynek.

Według śledczych, oskarżony, będący pod wpływem alkoholu, zadał ojcu kilkanaście ciosów w głowę i dusił go, co doprowadziło do śmierci na miejscu.

Michał B. nie przyznał się do winy, ale jego wcześniejsze zeznania rzucają nowe światło na przebieg tragicznych wydarzeń.

Co ujawnił sąd w sprawie zeznań oskarżonego i co dalej w procesie?

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w Olsztynie skierowała 12 sierpnia 2025 r. do Sądu olsztyńskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Michałowi B. oskarżonemu o zabójstwo swojego ojca. Do zdarzenia miało dojść w dniu 11 kwietnia 2025 r. w jednej z miejscowości Malinowo, w gminie Olsztynek.

Według ustaleń prokuratora, Michał B. od pewnego czasu mieszkał razem ze swoim ojcem. Oskarżony nadużywał alkoholu, po spożyciu którego wszczynał kłótnie z Jerzym B. Krytycznego dnia Michał B. także pił alkohol.

Wieczorem wrócił do domu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego ojca i zadał mu pięściami kilkanaście uderzeń w głowę oraz uderzał jego głową w twardą powierzchnię, a ponadto, dusił go rękoma za szyję. Oskarżony spowodował tym u pokrzywdzonego rozległe obrażenia ciała, co doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia.

Proces Michała B. rozpoczął się we wtorek ( 23 grudnia 2025 r.) przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

- W tej sytuacji sąd odczytał wyjaśnienia złożone przez Michała B. jeszcze w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony podał w nich m.in., że ma prześwity, że po powrocie do domu pokłócił się z ojcem, poszarpał się z nim. Wyjaśniał też, że ojciec pierwszy uderzył go pięścią w twarz i wówczas on uderzył ojca trzy razy w twarz – poinformował sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd tego dnia rozpoczął postępowanie dowodowe, przesłuchując pięciu świadków. Proces będzie kontynuowany 21 stycznia 2026 r.

