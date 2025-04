Oglądali debatę prezydencką. Michał wpadł w szał! Tragiczny finał

Oglądali debatę, nagle wywiązała się kłótnia. Nie poszło o politykę

W trakcie telewizyjnej debaty prezydenckiej w jednym z domów pod Olsztynkiem doszło do brutalnego morderstwa. W Malinowie 28-letni Michał B. miał skatować swojego ojca na oczach rodziny. Zwykły wieczór zamienił się w koszmar, którego nikt nie przewidział.

W piątkowy (11 kwietnia) wieczór w starym czworaku w Malinowej przy jednym stole zasiedli: 28-letni Michał B., jego ojciec Jerzy B. (62 l.), brat Mateusz i bratowa. W tle – debata prezydencka, jak w wielu polskich domach. Była ryba, alkohol i polityczne komentarze. Początkowo panował spokój, ale w jednej chwili sytuacja wymknęła się spod kontroli. - Co ty tu będziesz pier…ł! – miał rzucić w kierunku ojca Michał B. Młody mężczyzna wpadł w szał!

Michał B. wrócił do domu. Wróciły dawne urazy

Michał B., wcześniej niekarany, wrócił do rodzinnego domu po rozstaniu z żoną. Miał zacząć wszystko od nowa. Zamiast tego, przypomniał sobie o dawnych urazach do ojca. Nie wytrzymał. Ruszył na ojca z pięściami. Wywiązała się szarpanina. Michał B. bił ojca tak długo, aż ten przestał się ruszać. Brat i bratowa byli świadkami dramatu. Sekcja zwłok wykazała, że 62-latek miał obrażenia głowy typowe dla ciosów tępym narzędziem, choć Michał B. okładał ojca własnymi rękami. – Pokrzywdzony zmarł w wyniku licznych uderzeń w głowę – poinformowała prokurator rejonowa Joanna Kłosowska z Olsztyna.

Syn odpowie za zabójstwo ojca. Grozi mu dożywocie

28-latek został zatrzymany. Przesłuchany przez prokuraturę, przyznał się jedynie do szarpaniny. Nie przyznał się do zabójstwa. Mimo to, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował Michała B. na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Gdy w telewizji trwała debata prezydencka, w Malinowie zapadł wyrok śmierci. Nie polityczny. Prawdziwy. Michał B. zniszczył życie swoje i swojej rodziny w jeden wieczór. Teraz za zabójstwo ojca odpowie przed sądem.