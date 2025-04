Ostatni zakręt, ostatni oddech. Mateusz zginął 400 metrów od domu

Miał przed sobą całe życie

"Miał plany, miał życie.". Mateusz zginął 400 metrów od domu. Jego samochód rozpadł się na kawałki

Miał 27 lat. Pracę, rodzinę, życie przed sobą. Tamtej nocy wracał do rodzinnej wsi. Do ojca. Do siebie. Do domu brakowało mu 400 metrów. Ostatni zakręt. Ostatni oddech. I koniec. W miniony czwartek Mateusz został pochowany. – Miał plany, miał życie. Teraz została tylko pustka – mówił jego kolega z dzieciństwa.