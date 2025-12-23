Skandal w szkole podstawowej. Uczeń dusił nauczycielkę. Szokujące kulisy zdarzenia!

W szkole podstawowej w Olsztynie doszło do ataku ucznia na nauczycielkę, który wywołał poważne zaniepokojenie.

Ósmoklasista dusił kobietę podczas przerwy, a inna nauczycielka z trudem odciągnęła agresora.

Policja bada sprawę, która trafi do sądu rodzinnego, a szczegóły zdarzenia wciąż budzą wiele pytań.

Jak informuje tko.pl, w środę (17 grudnia) na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie uczeń ósmej klasy miał zaatakować nauczycielkę, dusząc kobietę podczas przerwy. Świadkowie relacjonują, że nauczycielka miała stać tyłem do agresora. Z pomocą poszkodowanej ruszyła inna nauczycielka, której z trudem udało się odciągnąć ucznia. Nastolatek miał sprawiać tak silny opór, że interweniująca nauczycielka miała złamać sobie paznokieć.

Co więcej, po wszystkim uczeń miał po prostu udać się do szatni i bez problemu wyjść ze szkoły. Tko.pl informuje także o wcześniejszych problemach z zachowaniem nastolatka. Wcześniej miał on zaatakować innego ucznia. Sprawę komentuje Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Zawiadomienie o zdarzeniu olsztyńscy policjanci przyjęli w piątek (19 grudnia), dopiero dwa dni po zdarzeniu.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przyjęli zawiadomienie o tym, że dwa dni wcześniej jeden z uczniów ostatniej klasy jednej z olsztyńskich szkół podstawowych, miał naruszyć nietykalność cielesną nauczyciela.

– komentuje podkom. Jacek Wilczewski z KMP w Olsztynie.

Policjant dodał, że „w takich sytuacjach postępowanie prowadzone jest przez sąd rodzinny”. - Funkcjonariusze skupiają się na tym, aby wykonać czynności w tzw. niezbędnym zakresie i zabezpieczyć dowody przed ich utraceniem, np. zabezpieczyć monitoring i ustalić świadków zdarzenia. Zgromadzony materiał zostanie w całości do sądu, jako gospodarza postępowania i organ właściwy do tego, aby zważyć, które wiadomości mogą zostać przekazane do informacji publicznej – zakończył Wilczewski.

Źródło: KMP w Olsztynie / tko.pl

