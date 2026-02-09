Ogolił ją na łyso, bił po głowie, upadła. Już się nie podniosła. "Bestialstwo"

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-02-09 9:58

Marina Z. (†44 l.) przyjechała z Ukrainy. Najpierw po to, żeby uciec przed biedą, potem - przed wojną. W Polsce miała pracę, dach nad głową, nadzieję. Zakochała się. Uwierzyła w lepsze jutro. Zamiast tego, trafiła na kata. 39-letni Tomasz P. z zazdrości skatował ją i ogolił głowę. Marina zmarła w męczarniach.

  • Ukrainka Marina Z. została zaatakowana przez zazdrosnego partnera.
  • Ofiara została pobita, a następnie ogolona na łyso - prawnik rodziny mówi o "zwyczajnym bestialstwie".
  • Tomasz P. przyznał się do pobicia. Bliscy domagają się sprawiedliwości i kary dożywocia.

Marina chciała lepszego życia. Tomka poznała w sieci

Była piękna, cicha, uśmiechnięta. Przyjechała z Kirowohradu, z miasta po drugiej stronie Dniepru. Tam, na wschodzie Ukrainy, toczy się wojna. Zostawiła rodzinę, wszystko budowała od nowa. W Ostródzie pracowała w Morlinach, mieszkała z siostrą i przyjaciółką. Ufała ludziom.

Kilka miesięcy temu poznała Tomasza P. przez internet. Młodszy o pięć lat. Zakochała się. W każdy weekend jeździła do Elbląga. On mówił o miłości. Obiecywał wspólne życie, podróże, szczęście.

30 stycznia spotkali się po raz kolejny. Kolacja, wspólne toasty. I nagle zazdrość. Tomasz P. wpadł w szał, bo zobaczył, że Marina pisze coś w telefonie. Wystraszona kobieta wybiegła z mieszkania. Poszła na przystanek. Chciała wrócić do Ostródy.

Ogolił ją na łyso, bił po głowie, upadła. Marina już się nie podniosła
Galeria zdjęć 10

Tomasz poszedł za nią. Błagał, żeby wróciła

To był śmiertelny błąd. Zaraz za progiem zaczęło się piekło. Tomasz zacisnął pięści i zaczął ją bić. Celował w głowę. Gdy padła na ziemię - kopał. A potem sięgnął po maszynkę do golenia. Marina była półprzytomna, nie miała siły się bronić.

- Taka łysa nikomu się już nie spodobasz! Popamiętasz mnie! - miał syczeć przez zęby, goląc jej głowę do skóry.

W mieszkaniu była matka Tomasza. Gdy zobaczyła, co się dzieje, wezwała pomoc.

Próbowali ją ratować. Marina zmarła w szpitalu

Policjanci i ratownicy przyjechali po kilku minutach. Marina nie oddychała. Reanimowali ją w mieszkaniu, potem zabrali do szpitala wojewódzkiego w Elblągu. Nie odzyskała przytomności. Zmarła dwa dni później.

Tomasz P. został zatrzymany. Przyznał się. Powiedział, że nie pamięta wszystkiego, ale potwierdził, że bił i golił ją, „żeby ją upokorzyć”. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Rodzina chce sprawiedliwości

Ale dla bliskich Mariny to jasne - to było zabójstwo. Z nienawiści. Z zimną krwią. Z okrucieństwa. Pełnomocnik rodziny, mec. Piotr Brzozowski, mówi wprost:

- Wobec sprawcy musi bezwzględnie zostać zmieniona kwalifikacja prawna czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sprawca musiał zdawać sobie sprawę, że może doprowadzić do śmierci kobiety. Ogolenie jej włosów z głowy jest zwyczajnym bestialstwem. Na tle obecnego stanu prawnego będę domagał się kary najwyższej - dożywocia - słyszymy.

Na wtorek, 10 lutego, zaplanowano sekcję zwłok 44-latki. Po niej prokuratura może zmienić zarzuty - z pobicia na zabójstwo.

"Miała tu być bezpieczna"

Marina nie zostanie pochowana w Polsce. Zostanie skremowana. Jej prochy siostra zabierze do rodzinnego Kirowohradu. Do miejsca, z którego uciekała przed wojną.

Jej siostra jest zdruzgotana. I ma poważne obawy.

- Miała tu być bezpieczna. Teraz muszę ją pochować. Nie podam imienia. Nie pokażę twarzy. On miał znajomych - ucina rozmowę, trzymając w rękach zdjęcie zakatowanej siostry.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem - nie jesteś sam/a. Pomoc w Polsce jest bezpłatna i dostępna przez całą dobę. Możesz zadzwonić anonimowo i uzyskać wsparcie psychologiczne, prawne oraz informacje, gdzie szukać pomocy w swojej okolicy.

Najważniejsze numery pomocowe:

  • 800 120 002 - "Niebieska Linia” (całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy domowej)
  • 112 - numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
  • 48 222 309 900 - Linia Pomocy Pokrzywdzonym (całodobowa pomoc dla ofiar przestępstw)
  • 800 080 222 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 800 702 222 - Infolinia wsparcia dla dorosłych

Specjaliści udzielą wsparcia, powiedzą, jakie kroki podjąć i gdzie znaleźć bezpieczne schronienie. Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne i poufne.

