W sieci zawrzało po tym, jak Ada Fijał i Maurycy Popiel opublikowali wspólne nagranie. Aktorka pojawiła się w fikuśnych, przyciągających wzrok fatałaszkach, a jej ekranowy partner zaprezentował się… bez koszulki. Taki duet i taka forma zapowiedzi nie mogły przejść bez echa. Zwłaszcza że oboje nie tylko pozowali, ale też jasno dali do zrozumienia - to dopiero początek.
Nagranie, które trafiło do mediów społecznościowych, wygląda jak starannie wyreżyserowany teaser. Ada Fijał emanuje energią i artystyczną nonszalancją, zmieniając pozy, a Maurycy Popiel - z nagą klatą dopełnia całości. Klimat jest lekko prowokujący. W tle pojawia się hasło zapowiadające wspólny projekt, a krótkie, znaczące spojrzenia i gesty tylko podkręcają atmosferę tajemnicy!
Choć aktorzy nie zdradzili jeszcze szczegółów, fani już snują domysły. Czy to nowy serial? Kampania modowa? A może projekt artystyczny? Jedno jest pewne - chemia między Fijał a Popielem jest wyczuwalna od pierwszej sekundy nagrania. Komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń: "Nie mogę się doczekać", "Czekam z niecierpliwością" czy "To jest totalnie hot".
Zarówno Ada Fijał, znana z odwagi artystycznej i nieszablonowych wyborów, jak i Maurycy Popiel, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show-biznesu, pokazali, że potrafią grać z oczekiwaniami publiczności. Taki duet to gwarancja emocji i to nie tylko tych wizualnych!
