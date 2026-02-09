Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on się niedawno rozwiódł!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-09 10:49

Gorące wideo, odważne stylizacje i tajemnicza zapowiedź - Ada Fijał i Maurycy Popiel rozgrzali internet do czerwoności. Fani nie mają wątpliwości: tu szykuje się coś naprawdę dużego!

W sieci zawrzało po tym, jak Ada Fijał i Maurycy Popiel opublikowali wspólne nagranie. Aktorka pojawiła się w fikuśnych, przyciągających wzrok fatałaszkach, a jej ekranowy partner zaprezentował się… bez koszulki. Taki duet i taka forma zapowiedzi nie mogły przejść bez echa. Zwłaszcza że oboje nie tylko pozowali, ale też jasno dali do zrozumienia - to dopiero początek.

Zobacz też: Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w intymnym nagraniu! Teraz już wszystko jasne?

Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on niedawno wziął rozwód!

Nagranie, które trafiło do mediów społecznościowych, wygląda jak starannie wyreżyserowany teaser. Ada Fijał emanuje energią i artystyczną nonszalancją, zmieniając pozy, a Maurycy Popiel - z nagą klatą dopełnia całości. Klimat jest lekko prowokujący. W tle pojawia się hasło zapowiadające wspólny projekt, a krótkie, znaczące spojrzenia i gesty tylko podkręcają atmosferę tajemnicy!

Choć aktorzy nie zdradzili jeszcze szczegółów, fani już snują domysły. Czy to nowy serial? Kampania modowa? A może projekt artystyczny? Jedno jest pewne - chemia między Fijał a Popielem jest wyczuwalna od pierwszej sekundy nagrania. Komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń: "Nie mogę się doczekać", "Czekam z niecierpliwością" czy "To jest totalnie hot".

Zarówno Ada Fijał, znana z odwagi artystycznej i nieszablonowych wyborów, jak i Maurycy Popiel, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show-biznesu, pokazali, że potrafią grać z oczekiwaniami publiczności. Taki duet to gwarancja emocji i to nie tylko tych wizualnych!

Zobacz też: Polskie gwiazdy na pokazie w Berlinie. Sieklucka wystąpiła w piżamie?! Zawadzka i Fijał kusiły nogami

Zobacz naszą galerię: Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on się niedawno rozwiódł!

Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona m męża, a on się niedawno wziął rozwiódł!
Galeria zdjęć 22
Sonda
Czy marzy Ci się płomienny romans?
Ada Fijał już planuje święta. Szykuje się rodzinna impreza w górach!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADA FIJAŁ
MAURYCY POPIEL