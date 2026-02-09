W sieci zawrzało po tym, jak Ada Fijał i Maurycy Popiel opublikowali wspólne nagranie. Aktorka pojawiła się w fikuśnych, przyciągających wzrok fatałaszkach, a jej ekranowy partner zaprezentował się… bez koszulki. Taki duet i taka forma zapowiedzi nie mogły przejść bez echa. Zwłaszcza że oboje nie tylko pozowali, ale też jasno dali do zrozumienia - to dopiero początek.

Zobacz też: Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w intymnym nagraniu! Teraz już wszystko jasne?

Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on niedawno wziął rozwód!

Nagranie, które trafiło do mediów społecznościowych, wygląda jak starannie wyreżyserowany teaser. Ada Fijał emanuje energią i artystyczną nonszalancją, zmieniając pozy, a Maurycy Popiel - z nagą klatą dopełnia całości. Klimat jest lekko prowokujący. W tle pojawia się hasło zapowiadające wspólny projekt, a krótkie, znaczące spojrzenia i gesty tylko podkręcają atmosferę tajemnicy!

Choć aktorzy nie zdradzili jeszcze szczegółów, fani już snują domysły. Czy to nowy serial? Kampania modowa? A może projekt artystyczny? Jedno jest pewne - chemia między Fijał a Popielem jest wyczuwalna od pierwszej sekundy nagrania. Komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń: "Nie mogę się doczekać", "Czekam z niecierpliwością" czy "To jest totalnie hot".

Zarówno Ada Fijał, znana z odwagi artystycznej i nieszablonowych wyborów, jak i Maurycy Popiel, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show-biznesu, pokazali, że potrafią grać z oczekiwaniami publiczności. Taki duet to gwarancja emocji i to nie tylko tych wizualnych!

Zobacz też: Polskie gwiazdy na pokazie w Berlinie. Sieklucka wystąpiła w piżamie?! Zawadzka i Fijał kusiły nogami

Zobacz naszą galerię: Piękna gwiazda Polsatu i przystojny aktor zrobili to na oczach milionów. Ona ma męża, a on się niedawno rozwiódł!

22

Sonda Czy marzy Ci się płomienny romans? Tak, w dodatku spełniam to marzenie! Marzy mi się, ale nie wiem, czy się uda Marzy mi się i na zawsze pozostanie tylko z sferze marzeń W ogóle o tym nie myślę