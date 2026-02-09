Gdy zbliża się tłusty czwartek, Polacy dzielą się na dwie grupy: tych, którzy liczą kalorie… i tych, którzy liczą pieniądze. Co roku najwięcej dyskusji wywołują pączki sygnowane nazwiskami znanych restauratorów. Tym razem centrum uwagi ponownie znalazła się Magda Gessler i jej kultowa restauracja "U Fukiera". Menu na święto słodkości właśnie ujrzało światło dzienne, a kwoty zapisane przy pączkach wywołały lawinę komentarzy i prawdziwe zawroty głowy!

Magda Gessler znów podpadła Polakom. Tłusty czwartek z cenami premium

"U Fukiera" od lat słynie z kuchni w wersji premium, a tłusty czwartek nie jest tu wyjątkiem. Lokal przygotował specjalną ofertę, w której znalazły się zarówno pączki, jak i tradycyjne chrusty. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia wypieków oraz opisy, które mają przekonać gości, że to nie są zwykłe słodkości, a prawdziwe dzieła sztuki cukierniczej.

Pączki mają być puszyste, bogate w żółtka i przygotowywane na wysokiej jakości maśle. Nadzienie? Klasyczna róża, malina oraz jedna, dość tajemnicza propozycja, której nazwa intryguje smakoszy. Cena każdego pączka wynosi 21 zł, co dla wielu osób jest trudne do przełknięcia.

Zapraszamy na tradycyjne, chrupkie i lekkie faworki oraz obłędne pączki, których ciasto bogate w wiejskie żółtka i najlepszej jakości masło nie daje o sobie zapomnieć. Wypełnione po brzegi słodkimi konfiturami tworzą prawdziwą ucztę dla podniebienia. Jedyne takie (...) W tym roku proponujemy pączki z różą, konfiturą malinową oraz zupą NIC - czytamy w opisie.

Dla porównania, w cukierni "Słodki Słony", prowadzonej przez Magdę Gessler wspólnie z córką Larą, ceny są jeszcze wyższe. Tam za pączka z wybranymi nadzieniami trzeba zapłacić nawet 26 zł. Do wyboru są m.in. wersje z adwokatem, czekoladą czy śliwką. W sieci szybko pojawiły się głosy, że tłusty czwartek w wydaniu gwiazdorskim staje się luksusem dostępnym dla nielicznych.

Na tym jednak nie koniec. W ofercie "U Fukiera" znalazł się również chrust. Porcja ważąca 200 gramów została wyceniona na 41 zł. Jedni internauci bronią ceny, argumentując, że płaci się za renomę miejsca i najwyższą jakość składników. Inni z kolei nie kryją oburzenia i deklarują, że wolą tradycyjne wypieki z osiedlowych cukierni lub własnej kuchni.

