Czy Magda Gessler złamała prawo? Szokująca praktyka na jarmarku

Sprawa wywołała szeroką dyskusję wśród mieszkańców oraz internautów. Wielu odwiedzających jarmark zwraca uwagę, że zakaz płatności gotówką może wykluczać osoby starsze lub tych, którzy na co dzień nie korzystają z kart płatniczych.

Magda Gessler łamie prawo na jarmarku świątecznym?

Na stoisku świątecznym u Fukiera widnieje informacja: płatność tylko kartą. Taka decyzja zaskoczyła z pewnością wielu odwiedzających. Dziennikarze portalu ewarszawa.pl postanowili skontaktować się z prawnikiem Mateuszem Ostrowskim z jednej z warszawskich kancelarii. Ten nie zostawia wątpliwości.

Według niego, w przypadku sprzedaży stacjonarnej przedsiębiorca ma obowiązek przyjmować gotówkę. Wynika to wprost z art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim, banknoty i monety emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym i nie można odmówić ich przyjęcia w relacji z konsumentem!

W relacji przedsiębiorca-konsument nie można zakazać płatności gotówką. Zgodnie z art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim, banknoty i monety NBP są prawnym środkiem płatniczym i przedsiębiorca ma obowiązek je akceptować przy sprzedaży stacjonarnej. Odmowa przyjęcia gotówki może zostać uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) - mówił dziennikarzom portalu ewarszawa.pl Mateusz Ostrowski.

Prawnik podkreślił również, że odmowa przyjęcia gotówki może być potraktowana jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, co reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Za takie działanie przedsiębiorcy grozi kara finansowa, którą może nałożyć Prezes UOKiK i może być to nawet do 10 proc. rocznego obrotu firmy. Mateusz Ostrowski dodał, że jedyny wyjątek dotyczy sprzedaży online, tam możliwość zapłaty gotówką nie jest obowiązkowa. Jednak stoisko na jarmarku świątecznym to sprzedaż stacjonarna.

Jeżeli przedsiębiorca odmówi konsumentowi przyjęcia gotówki, naraża się na zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, taka praktyka może skutkować karą finansową do 10% obrotu przedsiębiorcy, nakładaną przez Prezesa UOKiK.Art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - powiedział prawnik w rozmowie z portalem ewarszawa.pl.

