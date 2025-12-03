Magda Gessler zaprasza na luksusowego sylwestra. Ile kosztuje wejście?

Magda Gessler organizuje sylwestra w restauracji U Fukiera

Restauracja U Fukiera po raz pierwszy otwiera swoje drzwi na wyjątkową sylwestrową kolację. Magda Gessler, wraz ze swoim szefem kuchni Szymonem Gołofitem, zapowiedziała wieczór pełen elegancji, tradycji oraz kulinarnych niespodzianek.

To prawdziwa gratka dla osób, które zamiast hucznej zabawy wolą celebrację smaku, klasy i atmosfery, jaką mogą zaoferować tylko najbardziej renomowane restauracje.

Osiem dań, dwa warianty i wine pairing. Co znajdzie się w menu?

Goście, którzy zdecydują się spędzić tę noc w restauracji U Fukiera, otrzymają kolację degustacyjną złożoną z ośmiu wykwintnych dań. Menu podzielone jest na dwa warianty: klasyczny oraz wegetariański.

Każde z nich zawiera:

zimne i ciepłe przystawki,

sałaty,

intermezzo przygotowujące kubki smakowe do dania głównego,

danie główne,

wyrafinowany deser.

Aby dopełnić kulinarne doświadczenie, restauracja przygotowała wine pairing, czyli starannie dobrane wina serwowane do poszczególnych potraw. Za tę usługę trzeba jednak dopłacić 369 zł za osobę. Gessler zapowiada, że wieczór rozpocznie się od kieliszka wina musującego.

Ile kosztuje sylwester u Magdy Gessler?

Cena tej wyjątkowej kolacji to 589 zł za osobę, a wersja wegetariańska jest nieco tańsza - 549 zł. Dodając do tej kwoty cenę "starannie dobranych win", za kolację dla jednej osoby trzeba będzie zapłacić niemal 1000 zł. Sylwestrowy wieczór rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa aż do powitania Nowego Roku.

Magda Gessler zapowiada, że taki wieczór zdarza się tylko raz w roku i warto go spędzić w sposób naprawdę wyjątkowy. Restauracja U Fukiera słynie z niepowtarzalnego klimatu - historyczne wnętrza, nastrojowe światło i starannie dobrane dekoracje mają stworzyć oprawę dla kolacji, która będzie prawdziwą podróżą po najlepszych smakach.

To propozycja dla tych, którzy chcą świętować Nowy Rok w kameralnej, luksusowej atmosferze, oddając się kulinarnej przygodzie przygotowanej przez jedną z najbardziej wpływowych osobowości polskiej gastronomii.