"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler wpadła w szał na planie programu!

Magda Gessler (72 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 30. sezonów. Lata mijają, a Magda Gessler nadal jeździ po Polsce w poszukiwaniu restauracji, którym potrzebna jest jej pomoc. Kilka tygodni temu TVN rozpoczął emisję kolejnego sezonu popularnego programu. W jednym z pierwszych odcinków garnki dosłownie poszły w ruch po tym, jak restauratorka weszła do kuchni. Warunki, w jakich przygotowywano tam posiłku wołały o pomstę do nieba!

Zobacz również: Magda Gessler w centrum afery z KPO. Wzięła aż PÓŁ MILIONA?! Mocne słowa restauratorki

Magda Gessler zaliczyła bolesny upadek. Potrzebna była pomoc

W najnowszym odcinku również nie zabrakło sporych wrażeń. Już w pierwszych minutach doszło bowiem do sytuacji, która z pewnością zapisze się w pamięci widzów. I samej Magdy Gessler. Gwiazda TVN-u przyjechała do wrocławskiego Bistro Zapętlone. Krótko po przybyciu na miejsce zaprosiła pracowników lokalu na rozmowę. Po chwili dosłownie rozpadło się pod nią niedokręcone krzesło. "Oooo, krzywe krzesło..." - krzyknęła gwiazda i runęła na ziemię!

Upadek był bolesny i Gessler potrzebowała pomocy. W rozmowie telefonicznej opisała, co dokładnie jej się stało.

Słuchaj, będę potrzebowała twojej pomocy, bo poleciałam na łeb na szyję. Sobie obiłam, jeszcze nie wiem, do jakiego stopnia, kolano - mówiła gwiazda.

Na szczęście szybko wróciła do formy i udało jej się przeprowadzić rewolucję.

Zobacz również: Nie uwierzycie, co Gessler pokazała na Instagramie! To zdjęcie to hit internetu

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie