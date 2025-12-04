Helena Englert OKRADŁA inną artystkę?! Jest oświadczenie

Dorota Masłowska, znana z ostrego języka i bezkompromisowego podejścia do twórczości, tym razem naprawdę straciła cierpliwość. Po premierze piosenki "Pani domu" Heleny Englert pisarka zauważyła w niej fragmenty, które – jak twierdzi – pochodzą z jej utworu "Hajs", wykonywanego w ramach projektu Mister D.

Dorota Masłowska postanowiła zareagować natychmiast i w sieci pojawiła się fotografia ręcznie napisanego komunikatu. Cytat ze zdjęcia nie pozostawia wątpliwości, jak mocno jest poruszona:

Żądam natychmiastowego usunięcia moich słów z piosenki ‘Pani domu’ Heleny Englert. JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE – nikt mnie o nic nie zapytał – nikt mnie o niczym nie poinformował Ogólnie zazwyczaj bardzo cieszę się, gdy młode artystki i artyści przetwarzają twórczo moje frazy, to jest język! I tego jest bardzo dużo. Nie trzeba kraść!

- napisała Dorota Masłowska na Instagramie.

Masłowska nie ukrywa, że czuje się pominięta, zignorowana i – jak sama sugeruje – okradziona z własnych fraz.

Helena Englert nie spodziewała się burzy? "To był przypadek, który stał się piosenką"

Helena Englert, występująca muzycznie jako Hela, jeszcze niedawno była w świetle reflektorów z powodu debiutanckiego utworu i współpracy Universal Music Polska. W rozmowie z Onetem opowiadała o kulisach powstania utworu:

"Pani Domu" powstała, gdy pracowałam nad innym numerem - trudnym, wymagającym totalnej koncentracji. Po którejś godzinie siedzenia nad tekstem zaczęliśmy się z moim producentem wygłupiać. On puścił jakiś bit, a ja miałam zapisany jeden wers: prawdziwa pani domu robi kanapki z hajsem. Nagraliśmy ten króciutki fragment, popatrzyliśmy na siebie i zdaliśmy sobie sprawę, że w tym szaleństwie jest metoda. Jakimś cudem, z pozornego przypadku urodził się feministyczny, emancypacyjny, ale też na maksa gangsterski numer

- powiedziała Helena Englert.

Helena Englert opublikowała oświadczenie!

Pani Doroto,Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że pałam do Pani ogromnym szacunkiem. W związku z czym, żadne działanie z mojej strony nie ma prawa być wymierzone przeciwko Pani. Na celu miałam – proszę wybaczyć patetyzm – oddanie Pani hołdu. Byłam przekonana, że jako (o ile dobrze rozumiem Pani twórczość) fanka pastiszu, obrazobórczości i polskiego absurdu zrozumie to Pani.Czerpanie z tego co kultowe i kulturotwórcze jest, moim zdaniem, nieodzowną częścią powstawania sztuki. Sztuki zaprzyjaźnionej z tym co wielkie, z tym co nadaje kolejny poziom interpretacyjny dla co poniektórych, bardziej obytych odbiorców. To ją wzbogaca, czyni nie tylko zabawną ale też świadomą, może nawet mądrą. Niemniej, nie śmiałabym przypisywać sobie cudzych dokonań. Nie po to, to wszystko. Dlatego, jak mogła Pani zauważyć – przy każdej, czy to zdalnej czy też tete a tete sposobności – nagminnie zaznaczam, że to Pani jest matką popkulturowego sukcesu, funkcjonującej uprzednio w popkulturze frazy, o którą wszystko się rozchodzi. Nie pragnę Pani tego odbierać. Nie twierdzę, że jestem tą pierwszą. To miało być DLA Pani, nie przeciwko niej. Przesyłam wiele miłości i życzliwości. Jest mi niezmiernie miło – bez względu na okoliczności – że mogłam do Pani napisać. Helena

Hela dopiero zaczyna karierę muzyczną. Jej pierwsze teledyski miały być trampoliną do sukcesu, a cały projekt – świeżym, feministycznym i lekko ironicznym spojrzeniem na współczesną popkulturę. Teraz jednak to właśnie ten ironiczny wers może stać się problemem.

