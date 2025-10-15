Helena Englert z poduszką i w sukience-prześcieradle na czerwonym dywanie. Jak ona pozowała do zdjęć!

Helena Englert ma wiele twarzy, co udowadnia za każdym razem, gdy pojawia się na czerwonym dywanie. A to pokaże się w prześwitującej sukience ukazującej bieliznę, a to we wdzianku zapiętym aż po szyję, to ma miodowe loki, to rockowy, bardzo jasny blond. Ale tego, co córka Jana Englerta pokazała na premierze filmu "Seks dla opornych", jeszcze nie widzieliście!

Za nami premiera nowej komedii z Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych. Aktorzy w filmie "Seks dla opornych" wcielają się w nieco znudzoną sobą parę z 25-letnim stażem. Podczas pobytu w hotelu usiłują rozniecić gasnącą namiętność zgodnie z książkowym poradnikiem. Szybko okazuje się, że na dynamikę w relacji tej dwójki lepiej niż podręcznik działa młoda para spotkana w ośrodku. W Maksa i Domi wcielają się Mikołaj Matczak i Helena Englert.

25-letnia aktorka nie mogła nie pojawić się na premierze produkcji. I tam zaszalała. Mowa nie tylko o stroju, ale i o pozowaniu na czerwonym dywanie!

Helena Englert na premierze

Helena pojawiła się na wydarzeniu ubrana w białą, satynową sukienkę bez ramiączek. Kreacja miała bardzo długi tren, jak się okazało nie bez powodu. Englert, której dodatkiem do stroju była spora poduszka, nagle położyła się na czerwonym dywanie i zaczęła zmysłowo pozować.

Młoda gwiazda skradła show. I choć na imprezie pojawili się i Ilona Ostrowska, i Piotr Adamczyk, i sporo innych aktorów, to wszystkie oczy były skierowane właśnie na Helenę.

Odmieniona Helena Englert

Englert przyciągnęła wzrok nie tylko z powodu dziwacznego zachowania na czerwonym dywanie i nie tylko ze względu na oryginalną stylizację. Aktorka na premierę przybyła w nowym wydaniu. Zniknęły jej miodowe, półdługie loki, a na głowie zawitał bardzo jasny blond. Gwiazda skróciła włosy i zaprezentowała się w ostrej, krótkiej fryzurce, która dodała jej pazura.

Tego samego dnia, ale nieco wcześniej Englert brylowała na konferencji "HejtOutLoveIn" z jaśniejszym blondem na głowie. Skrócenie loków nastąpiło gdzieś między dwiema imprezami. Jak widać, Helena nie boi się eksperymentować z własnym wizerunkiem.

Jak wam się podoba?

