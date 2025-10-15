Helena Englert z poduszką i w sukience-prześcieradle na czerwonym dywanie. Jak ona pozowała do zdjęć!

Za nami premiera nowej komedii z Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych. Aktorzy w filmie "Seks dla opornych" wcielają się w nieco znudzoną sobą parę z 25-letnim stażem. Podczas pobytu w hotelu usiłują rozniecić gasnącą namiętność zgodnie z książkowym poradnikiem. Szybko okazuje się, że na dynamikę w relacji tej dwójki lepiej niż podręcznik działa młoda para spotkana w ośrodku. W Maksa i Domi wcielają się Mikołaj Matczak i Helena Englert.

25-letnia aktorka nie mogła nie pojawić się na premierze produkcji. I tam zaszalała. Mowa nie tylko o stroju, ale i o pozowaniu na czerwonym dywanie!

Helena Englert na premierze

Helena pojawiła się na wydarzeniu ubrana w białą, satynową sukienkę bez ramiączek. Kreacja miała bardzo długi tren, jak się okazało nie bez powodu. Englert, której dodatkiem do stroju była spora poduszka, nagle położyła się na czerwonym dywanie i zaczęła zmysłowo pozować.

Młoda gwiazda skradła show. I choć na imprezie pojawili się i Ilona Ostrowska, i Piotr Adamczyk, i sporo innych aktorów, to wszystkie oczy były skierowane właśnie na Helenę.

Odmieniona Helena Englert

Englert przyciągnęła wzrok nie tylko z powodu dziwacznego zachowania na czerwonym dywanie i nie tylko ze względu na oryginalną stylizację. Aktorka na premierę przybyła w nowym wydaniu. Zniknęły jej miodowe, półdługie loki, a na głowie zawitał bardzo jasny blond. Gwiazda skróciła włosy i zaprezentowała się w ostrej, krótkiej fryzurce, która dodała jej pazura.

Tego samego dnia, ale nieco wcześniej Englert brylowała na konferencji "HejtOutLoveIn" z jaśniejszym blondem na głowie. Skrócenie loków nastąpiło gdzieś między dwiema imprezami. Jak widać, Helena nie boi się eksperymentować z własnym wizerunkiem.

Jak wam się podoba?

