"Taniec z Gwiazdami": Już trwają prace nad kolejnym sezonem

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Decyzją Edwarda Miszczaka (70 l.) w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom. Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović (62 l.), do której dołączyli Ewa Kasprzyk (68 l.), Rafał Maserak (41 l.) i Tomasz Wygoda (51 l.).

Równo miesiąc temu wystartowała siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Finałowy odcinek wyemitowany zostanie w połowie listopada, a producenci już pracują nad kolejną odsłoną show. Edward Miszczak robi wszystko, by ściągnąć do programu najgłośniejsze nazwiska.

"Taniec z Gwiazdami": Miszczak chce ściągnąć Helenę Englert. Ma sprytny plan

Kilka dni temu pisaliśmy, że w osiemnastym sezonie na parkiecie pojawi się... Zenon Martyniuk (56 l.). Za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę. Produkcja będzie musiała zapłacić mu kilkadziesiąt tysięcy za odcinek, ale są przekonani, że warto.

Trwają negocjacje z innymi gwiazdami. Według informacji portalu Pudelek, Edward Miszczak chętnie zobaczyłby w "Tańcu z Gwiazdami" Helenę Englert (25 l.). Córka Jana Englerta (82 l.) i Beaty Ścibakówny (57 l.) gościła na widowni programu podczas jubileuszowego odcinka. Czyżby chciała na własne oczy zobaczyć, jak wszystko wygląda? Tak twierdzi informator Pudelka. Zdradził również, że młoda aktora już od kilku edycji była brana pod uwagę. Jednak miała wtedy inne zobowiązania.

Podglądała program od kulis, śmiejąc się, że "obwąchuje" teren, bo jest ciekawa, jak to wszystko wygląda w praktyce na żywo. Ona była już brana pod uwagę od dwóch poprzednich edycji, ale zawsze miała już zakontraktowane jakieś projekty aktorskie, które były dla niej priorytetowe i podpisanie z nią umowy przez brak wolnych terminów okazywało się niemożliwe - przekazał tajemniczy informator.

Dyrektor programowy Polsatu ma mieć nadzieję, że jeśli Helena pojawi się na parkiecie, to na widowni zasiądą jej sławni rodzice. A być może byliby chętni do zatańczenia w rodzinnym odcinku.

Edwardowi Miszczakowi bardzo na niej zależy. [...] Jej udział stwarza wiele ciekawych rozwiązań. Na pewno by się o tym mówiło - twierdzi osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami".

Helena Englert również może liczyć na spore wynagrodzenie. Co ciekawe, informator portalu twierdzi, że aktorce bardziej zależy na "walorach artystycznych" niż na pieniądzach.

Okazuje się, że ona nie jest pazerna na kasę. Niektórzy zaczynają negocjacje od pieniędzy, ale dla niej widać, to najważniejsze są walory artystyczne. Choć produkcja na wstępie obiecała jej niemało, bo może liczyć na jedno z największych wynagrodzeń w programie, czyli stawkę pomiędzy 15 a 22 tys. złotych za odcinek. Dobre nazwisko i ciekawa osobowość robią swoje - cytuje słowa informatora Pudelek.

