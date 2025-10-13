Marcin Rogacewicz zalał się łzami po tańcu z mamą! Przez 12 lat nie miał z nią kontaktu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-10-13 8:04

Nawet w finale "Tańca z Gwiazdami" nie polało się tyle łez, co w rodzinnym odcinku. Płakała publiczność w studiu, widzowie, uczestnicy i jurorzy. Łzami zalał się również Marcin Rogacewicz, który w programie zatańczył z mamą. Aktor wyznał wcześniej, że przez ponad dziesięć lat nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Dopiero niedawno "odzyskał" wolność i odbudował relację z matką.

"Taniec z Gwiazdami": Marcin Rogacewicz po 12 latach odzyskał kontakt z mamą

Do finału siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" jeszcze kilka tygodni, ale najbardziej wzruszający odcinek jest już za nami. Po raz czwarty w historii polskiej wersji programu uczestnicy zatańczyli ze swoimi bliskimi. Rodzinne odcinki cieszą się ogromną popularnością. Dla gwiazd show to okazja do pokazania się od innej strony. Nie brakuje w nich emocjonalnych wyznań oraz wzruszeń.

Miniony odcinek był wyjątkowo emocjonalny. Płakali uczestnicy, jurorzy i widzowie przed telewizorami. Pod koniec odcinka na parkiet weszli Marcin Rogacewicz (45 l.) z mamą oraz Agnieszką Kaczorowską (33 l.). Dla tej tanecznej pary rodzinny odcinek miał szczególne znaczenie. Kilka dni przed emisją aktorka po raz pierwszy spotkała się z mamą swojego ukochanego. Wszystko zarejestrowały kamery Polsatu.

Zobacz również: To była żona Marcina Rogacewicza odeszła do innego mężczyzny?! Wymowna reakcja aktora

"Taniec z Gwiazdami": Marcin Rogacewicz popłakał się po tańcu z mamą

Z kolei aktor w materiale wyemitowanym przed wspólnym tańcem wyznał, że jego relacje z matką nie zawsze należały do najłatwiejszych. Co więcej, przez dwanaście lat nie utrzymywał z nią kontaktu! Rogacewicz stwierdził, że uległ manipulacji, co odbiło się na jego związku z matką.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji - powiedział wyraźnie poruszony.

Po chwili dodał, że udało mu się uwolnić z tej trudnej sytuacji i "odzyskać wolność". Dziś skupia się na odbudowie relacji z mamą.

[...] Uwolniłem się z trudnej sytuacji, która mi ciebie zabrała. Odzyskałem wolność i jestem - stwierdził Rogacewicz.

W piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pani Ewa towarzyszyła synowi i jego nowej partnerce na parkiecie. Zatańczyli walca wiedeńskiego. Podczas występu mama aktora tuliła chłopca, który wcielił się w rolę małego Marcina, a Agnieszka Kaczorowska w symbolicznym geście na nowo połączyła matkę z synem.

Występ poruszył nie tylko zebraną w studiu publiczność, ale również jurorów. 

Wiadomo, że to nie jest program tylko o tańcu. [...] Czas zmarnowany jest tylko wtedy, jeśli nie wyniesiemy z niego wniosków - stwierdził Tomasz Wygoda.

Wspólny taniec najbardziej przeżył Marcin Rogacewicz, który po zakończonym występie nie mógł powstrzymać łez i popłakał się przed kamerami.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska pokazała mamę ukochanego! Widać rodzinne podobieństwo?

Marcin Rogacewicz, Ewa Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska
37 zdjęć
Sonda
Kibicujesz Rogacewiczowi i Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?
Super Express Google News
Agnieszka Kaczorowska zatańczy z mamą Marcina Rogacewicza. Opowiada na zarzuty internautów!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ