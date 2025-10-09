"Taniec z Gwiazdami": Marcin Rogacewicz zaprosił do programu swoją mamę

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Z programem pożegnały się już dwie pary, a pozostali uczestnicy przygotowują się właśnie do wyjątkowego odcinka. W najbliższą niedzielę na parkiecie pojawią się członkowie rodziny oraz przyjaciele walczących o Kryształową Kulę gwiazd.

Wiadomo już, że Maja Bohosiewicz (34 l.) zatańczy ze swoją ośmioletnią córką, a Maurycy Popiel (35 l.) zaprosił do programu mamę, Lidię Bogaczównę. To właśnie po niej odziedziczył aktorski talent. Ze swoją rodzicielką zatańczy również Marcin Rogacewicz (45 l.). Jego taneczna i życiowa partnerka, Agnieszka Kaczorowska (33 l.), wrzuciła na Instagram filmik, na którym przedstawiła swoim obserwującym mamę aktora.

Dzisiaj jest moja mama. Ćwiczymy. Co będziesz tańczyć? - zapytał Rogacewicz trzymając mamę w ramionach.

Pani Ewa zdradziła, że zatańczą walc wiedeński. Co więcej, ćwiczą podnoszenia, więc w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" "będzie fruwać".

Agnieszka Kaczorowska poznała mamę ukochanego przed kamerami

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to najgorętszy duet sezonu. O tym, że łączy ich coś więcej niż tylko praca w teatrze, mówiło się od początku roku. Para wielokrotnie była przyłapywana przez paparazzich, ale dopiero w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" potwierdzili oficjalnie, że są parą.

Chociaż są ze sobą już od kilku miesięcy, to tancerka dopiero teraz miała okazję poznać mamę swojego partnera. Doszło do tego kilka dni temu przed kamerami Polsatu. Zapoznanie odbyło się w ramach nagrywania materiałów wideo do nowego odcinka. Jak wyznał aktor w rozmowie z portalem Viva.pl, wcześniej nie było ku temu okazji.

Stresowałam się, bo nasze poznanie z mamą Marcina nastąpiło przed kamerami, podczas kręcenia filmiku do niedzielnego "Tańca z Gwiazdami". Wcześniej nie było okazji. I pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu. Miałam więc dużo stresu w sobie, nie ma co ukrywać, bo to jest też taki dosyć ważny moment dla mnie jako tej prywatnej Agi. Bo nie byłam tam tylko zawodowo, jak nie patrzeć. Ale ten stres bardzo szybko się rozpuścił. Mama Marcina ma 73 lata i energia jak torpeda! Babcia też wspaniała – co za geny! - stwierdziła z kolei Agnieszka.

