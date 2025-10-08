Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Trwa siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Przed nami wyjątkowy odcinek, w którym uczestnikom na parkiecie będą towarzyszyć bliskie osoby! Wyjątkowym szczęściarzem jest Marcin Rogacewicz (45 l.), który w programie tańczy pod okiem swojej życiowej partnerki, Agnieszki Kaczorowskiej (33 l.).

Nie od dziś wiadomo, że w "Tańcu z Gwiazdami" poznało się wiele par. Jednak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są jedyną parą w historii polskiej wersji, której uczucie rozkwitło zanim weszli na parkiet. Tancerka i aktor znają się od dawna, a od kilku lat grają razem w teatrze. Spotykają się od kilku miesięcy i jeszcze do niedawna ukrywali swoje uczucie.

Związek potwierdzili w wielkim stylu w premierowym odcinku najnowszego sezonu "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek, którym aktor obdarzył swoją ukochaną, nie pozostawił złudzeń.

W ubiegłym tygodniu zakochani gościli w podcaście "WojewódzkiKędzierski", w którym Agnieszka wyznała, że natura ich relacji zmieniła się w czasie, gdy szykowała się na powrót do tanecznego show Polsatu. A w okolicach marca, już jako para, zastanawiali się z Rogacewiczem nad udziałem w programie.

Agnieszka Kaczorowska poznała mamę ukochanego!

Chociaż są ze sobą co najmniej od lutego (to wtedy zostali "przyłapani" na romantycznym spacerze), to Agnieszka Kaczorowska dopiero teraz miała okazję poznać mamę Marcina Rogacewicza. Stało się to przy okazji nagrań materiałów filmowych do rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z portalem Viva.pl tancerka zdradziła, jak przebiegło to spotkanie.

Stresowałam się, bo nasze poznanie z mamą Marcina nastąpiło przed kamerami, podczas kręcenia filmiku do niedzielnego "Tańca z Gwiazdami". Wcześniej nie było okazji. I pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu. Miałam więc dużo stresu w sobie, nie ma co ukrywać, bo to jest też taki dosyć ważny moment dla mnie jako tej prywatnej Agi. Bo nie byłam tam tylko zawodowo, jak nie patrzeć. Ale ten stres bardzo szybko się rozpuścił. Mama Marcina ma 73 lata i energia jak torpeda! Babcia też wspaniała – co za geny! - stwierdziła Agnieszka.

Marcin Rogacewicz stwierdził, że wcześniej nie było okazji do takiego spotkania. Jednak pani Ewa często rozmawiała z synem o jego nowej ukochanej. Aktor przed kamerami wyznał, że mama polubiła Agnieszkę na długo przed spotkaniem. Zachwalała m.in. jej pozytywne nastawienie do życia.

Ale dla mnie ważniejsze było to, co nastąpiło wczoraj. Że nagle patrzę, a tam tę herbatę piją trzy pokolenia. Moja babcia, moja mama i ty. OK, czyli wszystko jest na miejscu - powiedział aktor.

