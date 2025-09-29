Marcin Rogacewicz zapytany o byłą żonę. Wymowna reakcja

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) to obecnie najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Jeszcze do niedawna ukrywali się ze swoim uczuciem. Jedynie zdjęcia paparazzi świadczyły o tym, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Zakochani swój związek potwierdzili dopiero przed kamerami w programie "Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek jakim aktor obdarzył swoją ukochaną nie pozostawił żadnych wątpliwości, co do natury ich relacji.

W październiku ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej oraz Macieja Peli. We wrześniu 2024 roku świętowali szóstą rocznicę ślubu, a dziś układają sobie życie na nowo. Na początku lutego tancerka została przyłapana na romantycznym spacerze u boku kolegi z teatru, Marcina Rogacewicza (45 l.). Gwiazdor znanym z seriali takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Na Wspólnej", przez 12 lat był mężem Mai Rogacewicz, z którą ma czworo dzieci. Ich małżeństwo długo uchodziło za udane, a sam aktor stronił od medialnego szumu i unikał plotek. Wiele osób nie kryło zaskoczenia, gdy na początku roku do sądu trafił pozew rozwodowy.

Padło pytanie o byłą żonę Marcina Rogacewicza. Wymowna reakcja aktora

Z każdym tygodniem pojawiało się coraz więcej medialnych doniesień o rzekomym romansie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Sami zainteresowani bardzo długo milczeli jak zaklęci. Jednak zdjęcia paparazzi oraz internetowa działalność aktorskiej pary tylko podkręcały atmosferę. 12 czerwca oficjalnie zakończyło się małżeństwo Marcina i Mai Rogacewiczów. Dwa dni później aktor wrzucił na swój Instagram zdjęcie z wymownym podpisem: "Nowy rozdział #wolność".

Pewien czas po tym pojawiły się doniesienia, że nie tylko on jest już w nowym związku. Portal Świat Gwiazd donosił, że Maja Rogacewicz jest znowu zakochana, a osoba z jej otoczenia zdradziła, że jej partner jest osobą spoza branży.

Marcin Rogacewicz wraz z nową partnerką gościli w podcaście WojewódzkiKędzierski. W pewnym momencie padło pytanie o byłą żonę aktora.

Jak zderzysz się z taką opinią, która coraz częściej się przebija, że to twoja żona odeszła do innego mężczyzny, a nie ty odszedłeś do innej kobiety? - zapytał Kuba Wojewódzki.

Po słowach dziennikarza w studiu zapadła grobowa cisza. Rogacewicz starał się zapanować nad mimiką, a Agnieszka Kaczorowska opuściła lekko głowę i wbiła wzrok w podłogę. Aktor stwierdził po chwili, że nie chce komentować prywatnych spraw.

Zróbmy tak, zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował - powiedział.

Wojewódzki nie miał jednak zamiaru porzucać tego tematu i dopytywał:

W żadnym procencie to nie jest prawda?

Gwiazdor "Komisarza Alexa" uciął temat rzucając: "Zostawmy to, dobra?". Nie był to zresztą ostatni raz, gdy unikał odpowiedzi na pytania.

