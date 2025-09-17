Kaczorowska tańczyła na rurze gdy poznała Rogacewicza! Mamy zdjęcia

2025-09-17 4:16

Miłość Agnieszki Kaczorowskiej (33 l.) i Marcina Rogacewicza (45 l.), którą zakochani potwierdzili namiętnym pocałunkiem w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" kwitnie w najlepsze. Para poznała się nie po rozstaniu z Maciejem Pelą (36 l.), które miało miejsce przed rokiem, a znacznie wcześniej, bo w 2016 roku na planie "Na dobre i na złe". Aktorka wcielała się tam w Sarę - tancerkę z klubu go-go, a on był jednym z jej lekarzy. "Tak się składa, że ja akurat pracuję w branży miłosnej" - mówiła jej postać przed serialowym bohaterem nowego ukochanego.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz grali razem w "Na dobre i na złe"

Gdy Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w szpitalu w Leśnej Górze, Marcin Rogacewicz był mężem Mai, z którą wychowywał czwórkę dzieci. Ostatnio okazało się, że ich spotkanie było prorocze, choć nic wtedy nie wskazywało, że tych dwoje połączy za 9 lat coś więcej. - Pierwsze zdanie, które powiedziałam wtedy do Marcina: "Powinieneś tańczyć w ‘Tańcu z gwiazdami’" - wyznała w weekend Agnieszka w "Halo, tu Polsat". Choć para nie miała wtedy dużo wspólnych scen, rozmawiali dużo za kulisami w przerwach do kolejnych ujęć.

Kaczorowska grała striptizerkę gdy poznała Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska mogła wtedy zerwać z wizerunkiem Bożenki z "Klanu", która do czasu debiutu w "Na dobre i na złe", była jej jedyną rolą. Grana przez nią Sara wzbudzała niemałe emocje. "Robię szybkie numerki, ale tylko te ręczne" - mówiła po tańcu na rurze do serialowego kolegi Rogacewicza.

Teraz Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie schodzą z języków za sprawą swoich tanecznych pląsów. "Widać że mega się dogadujecie. Wióry lecą!" - mówił ostatnio Rafał Maserak (41 l.) po ich gorącym quickstepie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Kontrowersji dodaje fakt, że para nie kryje się już ze swoimi uczuciami, a Kaczorowska formalnie wciąż jest żoną Macieja Peli, z którym na sali rozwodowej spotka się dopiero w listopadzie. Mimo to zapytany przez "Super Express" o miłosny popis uczuć Agnieszki i Marcina, odpowiedział nam, że nie oglądał popisów żony i nie ma opinii na temat tego co zaprezentowała widzom.

