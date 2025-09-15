Kaczorowska romantycznie heblowała deskę z Rogacewiczem. Co na to jej (nadal) mąż? Zapytaliśmy

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie razem!

Od wielu tygodni wszyscy wiedzą, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą. Grali razem w teatrze, a potem przenieśli znajomość na inny poziom. Co prawda najpierw wybuchło między nimi uczucie, a potem oboje zabrali się za formalności rozwodowe, ale kto by się przejmował takimi drobiazgami w obliczu miłości?

Rogacewicz niedawno sfinalizował rozwód z matką czwórki swoich dzieci, Agnieszka jest na dobrej drodze do uzyskania rozwodu z Maciejem Pelą, z którym ma dwie córeczki. I hyc! Mogą zaczynać nowe, wspólne życie.

Nie czekając na zbędne formalności zaczęli już urządzać wspólne gniazdko oraz Kaczorowska namówiła nowego partnera na... Wspólny występ w "Tańcu z Gwiazdami". Jak wiadomo - widzowie kochają, gdy para na parkiecie ma też romans w prawdziwym życiu, więc mają spore szanse wygrać. Zwłaszcza, że zatańczyli faktycznie bardzo dobre.

- To był po prostu dobry quickstep, taki bez ściemniania. Mało fajerwerków, dużo w ramie, bo nie wszystkie choreografie dzisiaj takie były. Świetne nogi, świetna lekkość, skoczność

- mówiła Iwona Pavlović

- Widać że mega się dogadujecie. Wióry lecą!

- dodał Rafał Maserak, co faktycznie widać gołym okiem. A jest o co się starać - jako para Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mogą zgarnąć razem aż 300 tysięcy złotych za wygraną!

Zobacz również: Pierwsza kobieca para w TzG "rozwaliła system". Katarzyna Zillmann i Jania Lesar pokazały moc! A kto odpadł?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz i romantyczne sceny z deską

Trzeba przyznać, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaserwowali widzom naprawdę ciężkostrawny zestaw min, mądrości i słodyczy. Na dobry początek przed ich tańcem wjechała wideo-wizytówka, na której pierwszym ujęciem były ich splecione dłonie. Co ciekawe, bez obrączki, choć Agnieszka wciąż się nie rozwiodła.

Potem okazało się, że splecionymi tymi dłońmi razem romantycznie heblują deskę, bo hobby Rogacewicza jest praca z drewnem. To miała być taka jakby aluzja do parkietu "Tańca z gwiazdami".

Następnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczyli quickstepa i trzeba przyznać, że wyszło im to świetnie. W tańcu nie brakowało czułych chwil, na przykład gdy twarz Rogacewicza utonęła w biuście Kaczorowskiej. Popis taneczny zakończyli wstydliwie przysłoniętym pocałunkiem za pierzastym rękawem Agi. Ale to był dopiero początek.

Zobacz również: Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningach. Jak oni na siebie patrzą! Aż iskry lecą!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: wielki pocałunek. Co na to Maciej Pela?

Gdy para po tańcu udała się za kulisy, nastąpiła zwyczajowa pogawędka z Pauliną Sykut-Jeżyną. Żeby już przebić ten balonik prezenterka wypaliła wprost:

- Czy to prawda, że jesteście szczęśliwie zakochani?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz najpierw udali niezwykle zaskoczonych tym pytaniem, następnie runęli sobie w ramiona i całowali się tak, żeby nikt nie miał wątpliwości. Skontaktowaliśmy się z wciąż jeszcze aktualnym mężem Kaczorowskiej, Maciejem Pelą i zapytaliśmy co on na to. Odpowiedział nam, że nie oglądał popisów żony i nie ma opinii na temat tego co zaprezentowała widzom.

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami". Zapytała Kaczorowską i Rogacewicza, czy są zakochani. Reakcja rozwiewa wszystkie wątpliwości

Galerię z obściskiwań Kaczorowskiej i Rogacewicza znajdziecie pod tekstem

SE_Maciej Pela pokazuje dystans, uderzając w Kaczorowską?! "Żona miała dwie lewe ręce". Zabawne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.