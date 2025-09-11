Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningach. Jak oni na siebie patrzą! Aż iskry i wióry lecą!

Agnieszka Kaczorowska to jedna z najbardziej doświadczonych i charyzmatycznych tancerek w historii "Tańca z Gwiazdami". Doskonale wie, jak poprowadzić partnera i stworzyć choreografię, która nie tylko oczaruje jury, ale i podbije serca publiczności. Już pierwsze próby z Marcinem Rogacewiczem pokazały, że między nimi jest wyjątkowa energia.

Tym razem w ich sali treningowej pojawił się fotoreporter, który uchwycił parę podczas intensywnych ćwiczeń. Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości – Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz traktują przygotowania bardzo poważnie, a jednocześnie świetnie się ze sobą czują. Na ujęciach widać skupienie, determinację, ale też uśmiechy i drobne gesty sympatii, które rozpalają wyobraźnię.

Kaczorowska i Rogacewicz - iskry na parkiecie

Już na publikowanych nagraniach w social mediach można było dostrzec, jak dobrze dogadują się podczas prób. Kaczorowska patrzy na swojego partnera z dużą życzliwością i humorem – raz nawet zauważyła w plamie potu na jego koszulce kształt serca. Skwitowała to żartobliwie słowami: "Ktoś tu się męczy z miłością…". Widać, że ta dwójka nadaje na tych samych falach.

Fani "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" są przekonani, że duet Kaczorowska – Rogacewicz może być największym zaskoczeniem sezonu. Nie brakuje jednak także spekulacji dotyczących ich życia prywatnego. Choć oboje konsekwentnie unikają oficjalnych komentarzy na temat swojej relacji, zdjęcia z treningu i wcześniejsze wspólne wyjścia tylko podsycają ciekawość.

Ich taneczny debiut zapowiada się wyjątkowo. Jeśli energia, którą widać na zdjęciach z sali treningowej, przeniesie się na parkiet, już w niedzielę publiczność może być świadkiem jednego z najbardziej elektryzujących występów w historii programu.

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu